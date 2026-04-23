Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Además de los beneficios circulatorios, caminar por la tarde ayuda a gestionar los niveles de azúcar en sangre después del almuerzo. Al movernos, los músculos utilizan la glucosa como energía, evitando picos que, con el tiempo, dañan los vasos sanguíneos. El cardiólogo Lars Sondergaard explica que "al caminar, activas la respuesta de relajación de tu cuerpo, lo que ayuda a reducir las hormonas del estrés, calmar el sistema nervioso y reducir el desgaste general del corazón causado por la tensión crónica".