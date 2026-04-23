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Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Los especialistas coinciden en que el horario de la siesta es uno de los más sedentarios. Aquí hay una manera de romper esa tendenica y cuidar el corazón

La rutina que deberías agregar a la siesta según los cardiólogos. La rutina que deberías agregar a la siesta según los cardiólogos. Drs. Producoes/Getty Images
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cardiólogos recomiendan hoy caminatas vespertinas diarias para combatir el sedentarismo y proteger la salud cardiovascular, especialmente entre las 11 y las 17 horas a nivel global.
  • La inactividad vespertina eleva la presión y la acumulación de placa. Caminar mejora el flujo sanguíneo, reduce el estrés y ayuda a regular la glucosa después del almuerzo.
  • Expertos sugieren 30 minutos de marcha enérgica cinco veces por semana. Este hábito previene enfermedades coronarias y optimiza el sistema nervioso frente a la tensión crónica.
Resumen generado con IA

Las horas del día nos pueden dictar más sobre qué hacer que las obligaciones de nuestra rutina, al menos en lo que salud respecta. Para los especialistas en cardiología, pequeños gestos durante la tarde pueden marcar la diferencia entre una arteria sana y una en riesgo. Según un grupo de expertos consultados por la revista Parade, existe una práctica fundamental que deberíamos sumar a nuestra rutina vespertina: caminar.

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Aunque solemos concentrar el ejercicio al empezar el día o al terminar la jornada laboral, el espacio entre las 11 y las 17 horas suele ser el más sedentario para la mayoría de las personas. Romper ese ciclo de inactividad es la clave que los médicos destacan para mantener un corazón fuerte y joven.

Por qué el movimiento vespertino es clave

El sedentarismo prolongado, especialmente cuando pasamos horas frente a un escritorio o en un auto, ralentiza la circulación sanguínea. Esto puede derivar en un aumento de la presión arterial y en la acumulación de placa en las arterias. "Caminar puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral, mejorar la salud vascular y aliviar la acumulación de estrés mental que a menudo se genera a lo largo del día", afirma Bradley Serwer, médico cardiólogo intervencionista y director médico de VitalSolution, una empresa de Ingenovis Health.

Además de los beneficios circulatorios, caminar por la tarde ayuda a gestionar los niveles de azúcar en sangre después del almuerzo. Al movernos, los músculos utilizan la glucosa como energía, evitando picos que, con el tiempo, dañan los vasos sanguíneos. El cardiólogo Lars Sondergaard explica que "al caminar, activas la respuesta de relajación de tu cuerpo, lo que ayuda a reducir las hormonas del estrés, calmar el sistema nervioso y reducir el desgaste general del corazón causado por la tensión crónica".

Cuánto tiempo es necesario caminar

La buena noticia es que no hace falta convertirse en un atleta de élite para notar los resultados. Incluso una caminata de cinco o diez minutos después de comer puede ser beneficiosa. Sin embargo, para obtener resultados clínicos más sólidos en la prevención de enfermedades coronarias, la recomendación general se sitúa en los 30 minutos diarios, cinco veces por semana.

Respecto a la intensidad, Sondergaard sugiere que no hace falta correr: "No es necesario caminar a un ritmo intenso o agotador. Una caminata moderada y enérgica, de unos cinco o seis kilómetros por hora, es el ritmo objetivo para desencadenar beneficios significativos". La clave es notar que el ritmo cardíaco aumenta y la respiración es un poco más pesada, pero sin llegar a jadear.

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