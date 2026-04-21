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Un histórico del Manchester United fulminó a Garnacho: “Su actitud me pareció una vergüenza”

Nicky Butt fue tajante con Alejandro Garnacho: cuestionó su comportamiento, su salida del club y hasta su nivel futbolístico, en medio de un presente irregular del argentino en el Chelsea.

Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho.
Hace 50 Min

Resumen para apurados

  • Nicky Butt, exreferente del Manchester United, criticó duramente la actitud de Alejandro Garnacho en un podcast, calificándola de 'vergüenza' y justificando su venta al Chelsea.
  • Butt, exdirector de juveniles, cuestionó la indisciplina y soberbia del extremo argentino, señalando que el Manchester United hizo lo correcto al venderlo por su comportamiento.
  • Estas declaraciones coinciden con el presente irregular de Garnacho en el Chelsea, donde suma solo un gol, intensificando las dudas sobre su rendimiento y madurez profesional.
Resumen generado con IA

Las críticas llegaron sin matices y desde una voz autorizada. Nicky Butt, exjugador del Manchester United y antiguo responsable de sus divisiones formativas, apuntó con dureza contra Alejandro Garnacho, a quien no solo cuestionó por su rendimiento, sino también por su actitud dentro y fuera del club.

En el podcast The Good, The Bad and the Football, Butt fue contundente al justificar la salida del argentino. “Lo mejor que hizo el United fue venderlo”, disparó, antes de profundizar en su mirada crítica. “Dejando de lado su habilidad -y de todas formas no creo que sea tan bueno-, su actitud cuando estaba en el club me pareció una vergüenza", dijo.

El exmediocampista, formado en la histórica generación de los ‘Class of 92’, fue más allá y puso el foco en la personalidad del extremo. Según su análisis, Garnacho mostró desde sus primeros pasos en el club una autopercepción excesiva. “Siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo”, señaló, y agregó que su crecimiento mediático terminó jugando en su contra. “Alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”, indicó.

Butt también apuntó a una falta de disciplina que, según su visión, nunca logró corregirse. “Alguien en ese club o en ese equipo debería haberle puesto freno. Puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró”, sostuvo, dejando entrever que el entorno no logró encauzar el carácter del futbolista.

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones tuvo que ver con la forma en la que Garnacho dejó el Manchester United. Allí, el exdirector de juveniles fue categórico: “Si al irse le faltó el respeto a sus compañeros y al club, entonces se acabó”, señaló. La frase resume no solo su postura, sino también el trasfondo de una salida que, puertas adentro, habría dejado heridas.

En su análisis, Butt incluso se animó a comparar al argentino con otros talentos surgidos de la cantera. Mencionó el caso de Anthony Elanga y fue claro: “Pensaba que tenía mucho más talento que Garnacho”. Una afirmación que relativiza el potencial que muchos le adjudicaban al extremo nacido en Madrid pero internacional con la Selección argentina.

Sin embargo, no todo fue negativo. Butt también reconoció una de las principales virtudes del atacante: su mentalidad competitiva dentro del campo. “Era muy fuerte mentalmente. Cuando recibía la pelota, encaraba al lateral sin dudar. De cada diez intentos, probablemente perdía cinco, pero siempre iba hacia adelante”, destacó.

Las declaraciones llegan en un contexto poco favorable para Garnacho. Actualmente en el Chelsea, su rendimiento está lejos de las expectativas: apenas convirtió un gol en 22 partidos de la Premier League, números que alimentan el debate sobre su evolución y su techo futbolístico.

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