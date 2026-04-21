Un histórico del Manchester United fulminó a Garnacho: “Su actitud me pareció una vergüenza”

El exmediocampista, formado en la histórica generación de los ‘Class of 92’, fue más allá y puso el foco en la personalidad del extremo. Según su análisis, Garnacho mostró desde sus primeros pasos en el club una autopercepción excesiva. “Siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo”, señaló, y agregó que su crecimiento mediático terminó jugando en su contra. “Alcanzó el estatus de superestrella demasiado rápido”, indicó.