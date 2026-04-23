Juicio por la muerte de Maradona: declara otra vez Luque y se espera una jornada crucial con policías y el médico que firmó la defunción

Después de la fuerte repercusión que dejó la declaración de Gianinna Maradona en la última audiencia (con acusaciones de “manipulación” al equipo médico y tensión entre las partes), el neurocirujano imputado volvería a ampliar su indagatoria. Sería la tercera vez que toma la palabra en pocos días, una estrategia defensiva que él mismo justificó con una frase que ya hizo ruido en la sala: “Lo voy a hacer las veces que sea necesario”.