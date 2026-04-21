“Nos manipularon”: El duro testimonio de Gianinna Maradona en el juicio contra el equipo médico de Diego
En una jornada cargada de dolor y revelaciones, Gianinna Maradona prestó declaración en el marco de la investigación por la muerte de su padre, apuntando directamente contra el círculo médico que lideraba la internación domiciliaria en la casa de Tigre. Con declaraciones contundentes, la hija del "Diez" relató cómo Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz habrían influido en las decisiones de la familia mediante lo que ella definió como una "manipulación".
En una declaración cargada de tensión y dolor, Gianinna Maradona se presentó ante el tribunal en la tercera jornada del juicio por la muerte de su padre para denunciar el entramado de decisiones que rodearon el final del ídolo. Con el foco puesto en la responsabilidad de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, la hija del 'Diez' fue contundente al reconstruir cómo la familia fue inducida a aceptar una internación domiciliaria que terminó en tragedia. 'Nos manipularon', sentenció entre lágrimas, exponiendo las promesas médicas incumplidas y la falta de controles básicos que, según su testimonio, dejaron a su padre en un estado de total vulnerabilidad.
Gianinna recordó el momento crítico tras la operación de Diego en la Clínica Olivos por un hematoma subdural. Según su relato, los médicos presentaron tres opciones: la judicialización para una internación involuntaria, una clínica de rehabilitación o la internación domiciliaria. “Luque nos dice que lo mejor era probar internación domiciliaria. Confiamos, nos manipularon y aceptamos”, afirmó entre lágrimas, explicando que la promesa era contar con una estructura médica de alta complejidad que, según denunció, nunca existió.
Uno de los puntos más tensos del testimonio fue cuando Gianinna se refirió a Leopoldo Luque. La hija de Diego expresó su indignación al escuchar audios donde el neurocirujano se hacía responsable del tratamiento, algo que luego habría negado en medios de comunicación. “Me da mucha bronca escucharlo. Él no solo se hace cargo, sino que dice que se hacía responsable”, señaló. Para Gianinna, la responsabilidad es clara: “Luque podría haber dado un paso al costado si lo sobrepasaba, hoy ya es tarde”.
La querella también puso el foco en las horas finales de Maradona. Gianinna relató la confusión del 25 de noviembre de 2020, cuando recibió un llamado de la psiquiatra Cosachov informándole de una descompensación. A pesar de que le pidieron que manejara "tranquila", al llegar se encontró con el peor escenario: médicos intentando reanimar a su padre sin éxito.
Finalmente, destacó el papel de su madre, Claudia Villafañe, en el inicio de la investigación judicial. Según Gianinna, fue Claudia quien insistió en la necesidad de una autopsia inmediata. “Mi mamá nos dijo que era muy importante porque se habían manejado mal. Que no era una muerte natural como nos querían hacer creer”, reveló, confirmando que esa advertencia fue clave para que las hermanas decidieran avanzar legalmente contra el equipo médico.