“Nos manipularon”: El duro testimonio de Gianinna Maradona en el juicio contra el equipo médico de Diego

En una declaración cargada de tensión y dolor, Gianinna Maradona se presentó ante el tribunal en la tercera jornada del juicio por la muerte de su padre para denunciar el entramado de decisiones que rodearon el final del ídolo. Con el foco puesto en la responsabilidad de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, la hija del 'Diez' fue contundente al reconstruir cómo la familia fue inducida a aceptar una internación domiciliaria que terminó en tragedia. 'Nos manipularon', sentenció entre lágrimas, exponiendo las promesas médicas incumplidas y la falta de controles básicos que, según su testimonio, dejaron a su padre en un estado de total vulnerabilidad.