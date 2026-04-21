La internación de la desidia: Gianinna Maradona describió las precarias condiciones en las que murió su padre

En la tercera jornada del juicio que investiga las causas del fallecimiento de Diego Armando Maradona, otro de los focos en la declaración de una de sus hijas se trasladó a las graves falencias de infraestructura que marcaron el final del astro en el barrio San Andrés de Tigre. Gianinna Maradona describió ante el tribunal una realidad que distaba mucho de ser la internación de alta complejidad prometida: una habitación improvisada junto a la cocina, baños inaccesibles y la ausencia total del equipamiento médico de emergencia. Para la hija del 'Diez', las condiciones de la vivienda no solo fueron indignas, sino que constituyeron un escenario de desidia que resultó determinante en el desenlace fatal.