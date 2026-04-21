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“Tenía voz robótica”: Gianinna Maradona recordó la dolorosa desmejora de Diego antes de su muerte

El testimonio de Gianinna Maradona no solo se centró en las responsabilidades legales, sino que ofreció un retrato desgarrador de los últimos días de Diego Armando Maradona. Según su relato, el deterioro del astro mundial comenzó a hacerse evidente mucho antes del fatídico 25 de noviembre, marcando un punto de no retorno durante el festejo de su cumpleaños número 60 en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Tenía voz robótica”: Gianinna Maradona recordó la dolorosa desmejora de Diego antes de su muerte
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gianinna Maradona declaró este jueves en el juicio por la muerte de su padre ante el tribunal de San Isidro, detallando el grave deterioro físico y cognitivo de Diego en 2020.
  • Relató que el astro tenía voz robótica, estaba hinchado y no se reconocía a sí mismo. Cuestionó la inacción del equipo médico ante signos evidentes de desmejora y aislamiento.
  • El testimonio complica la situación legal de los médicos imputados al evidenciar presuntas negligencias. El juicio busca determinar responsabilidades penales en el deceso del Diez.
Resumen generado con IA

En el marco de la tercera jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el testimonio de Gianinna Maradona dio un giro hacia lo humano y lo desgarrador al reconstruir el drástico deterioro que sufrió el 'Diez' en sus semanas finales. Ante el tribunal, la hija menor de Claudia Villafañe dejó de lado los tecnicismos legales para describir la fragilidad de un hombre que ya no se reconocía a sí mismo, con la mirada perdida y una 'voz robótica' que evidenciaba un estado crítico ignorado por su entorno médico. Su relato permitió dimensionar la soledad y la falta de respuestas ante una vitalidad que se apagaba lentamente a la vista de todos.

“Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio, no sabía dónde estaba”, recordó Gianinna sobre aquel 30 de octubre de 2020. La imagen de Diego en el estadio, que dio la vuelta al mundo, fue para su familia la prueba definitiva de que algo andaba muy mal. Gianinna describió un encuentro previo en la casa de su padre ese mismo día: “Él estaba con la mirada perdida, mirando el fuego. Mi hijo le muestra su remera que tenía una foto de él y mi papá no se reconocía”.

A medida que avanzaba la supuesta recuperación en la internación domiciliaria, los signos de alarma se multiplicaron. Gianinna detalló que, para mediados de noviembre, la salud de Diego era crítica. “El 17 de noviembre fui a verlo. Estaba muy hinchado. Incluso tenía la voz rara, como robótica”, describió. A pesar de sus advertencias a Luque y al psicólogo Carlos Díaz, la respuesta que recibía era que se trataba de “procesos” normales de la recuperación y la medicación.

El aislamiento fue otro factor denunciado. Gianinna relató cómo, en sus últimos días, Diego pedía que todos se retiraran y se negaba a salir de su habitación. “Nadie me dijo nada de su salud. Ese día nos dicen que era importante que le dejemos su espacio y que él pueda decidir”, explicó, cuestionando la falta de intervención médica ante un cuadro de evidente depresión y deterioro físico.

El relato concluyó con la dolorosa transformación de quien fuera el atleta más rápido y lúcido del mundo. “Quería saber qué medicación estaba tomando porque mi papá no era mi papá, lo habían cambiado, estaba dormido, lento, irreconocible”, sentenció, dejando en claro que para el entorno familiar, la persona que murió en Tigre ya no tenía rastro de la vitalidad que siempre caracterizó al "Diez".

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