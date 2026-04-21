“Tenía voz robótica”: Gianinna Maradona recordó la dolorosa desmejora de Diego antes de su muerte

En el marco de la tercera jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el testimonio de Gianinna Maradona dio un giro hacia lo humano y lo desgarrador al reconstruir el drástico deterioro que sufrió el 'Diez' en sus semanas finales. Ante el tribunal, la hija menor de Claudia Villafañe dejó de lado los tecnicismos legales para describir la fragilidad de un hombre que ya no se reconocía a sí mismo, con la mirada perdida y una 'voz robótica' que evidenciaba un estado crítico ignorado por su entorno médico. Su relato permitió dimensionar la soledad y la falta de respuestas ante una vitalidad que se apagaba lentamente a la vista de todos.