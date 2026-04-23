Hay alerta amarilla en el noreste: tormentas fuertes y caída de granizo para el jueves 23 de abril

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo para el noreste argentino el jueves 23 de abril, afectando a Santa Fe, Corrientes, Formosa y Chaco.
- Se prevén ráfagas de 70 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulados de agua de hasta 80 mm. El fenómeno incluye riesgos de anegamientos y caída ocasional de granizo.
- Ante el riesgo climático, se recomienda asegurar drenajes y evitar traslados innecesarios. El impacto busca prevenir daños materiales y garantizar la seguridad ciudadana.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el noreste del país de cara al jueves 23 de abril, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en distintas zonas.
El aviso advierte por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente, en un escenario que obliga a extremar precauciones, especialmente en áreas con riesgo de anegamientos.
Alerta en el noreste: dónde se esperan las tormentas más intensas
El área afectada incluye el norte de Santa Fe, junto con Corrientes, Formosa y Chaco. En estas provincias se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.
Según el organismo, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y una marcada actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Recomendaciones ante la alerta meteorológica
Frente a este panorama, el SMN recomienda no sacar la basura y mantener limpios los sistemas de drenaje para evitar obstrucciones.
Además, se aconseja desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua y refugiarse en lugares seguros durante tormentas intensas. En caso de lluvias persistentes o anegamientos, se sugiere evitar salir, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico.