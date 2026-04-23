Hay alerta amarilla en el noreste: tormentas fuertes y caída de granizo para el jueves 23 de abril

Según el organismo, los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y una marcada actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.