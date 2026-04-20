Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Las tormentas en el noreste: alerta narnja y amarilla

Para el este de Formosa, el oeste de Chaco, parte noreste de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el este de Entre Ríos y Corrientes, el alerta es por tormentas de nivel amarillo que en algunas jurisdicciones se convierte en naranja. El pronóstico es variado: mientras que en Formosa se espera que las lluvias, ráfagas y actividad eléctrica se extiendan durante todo el día, en otras provincias como Corrientes y Chaco, el evento climático se concentrará durante la tarde. En Santiago se prolongará por la mañana y la tarde; en Santa Fe solo por la mañana y en Entre Ríos solo por la tarde.