Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y nevadas en 11 provincias del noreste, centro y Cuyo ante fenómenos climáticos potencialmente peligrosos.
- El noreste espera acumulados de hasta 100mm, mientras que en la cordillera de Mendoza rige alerta por nieve. Se prevén ráfagas de 70 km/h y posible granizo en varias jurisdicciones.
- El organismo advierte riesgos para la vida y bienes, recomendando planes de contingencia y evitar traslados. El impacto climático exige preparación ante posibles anegamientos.
El nuevo parte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que 11 provincias se encuentran bajo alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias que en su mayoría se concentran en la región noreste del país, mientras que los avisos de nevada y agua se extienden hacia el sector cordillerano. Los fenómenos que afectarán a estas zonas pueden resultar peligrosos para la sociedad, la vida y el medio ambiente, lo que, según señala la entidad climática, requiere de preparación y un plan de contingencia.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN indicó que el fenómeno se concentrará en el norte, mientras que reducirá su intensidad en el centro. En la región de Cuyo y parte del sur del país, las precipitaciones podrán convertirse en nevadas que alcanzarán niveles de alerta naranja.
Las tormentas en el noreste: alerta narnja y amarilla
Para el este de Formosa, el oeste de Chaco, parte noreste de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el este de Entre Ríos y Corrientes, el alerta es por tormentas de nivel amarillo que en algunas jurisdicciones se convierte en naranja. El pronóstico es variado: mientras que en Formosa se espera que las lluvias, ráfagas y actividad eléctrica se extiendan durante todo el día, en otras provincias como Corrientes y Chaco, el evento climático se concentrará durante la tarde. En Santiago se prolongará por la mañana y la tarde; en Santa Fe solo por la mañana y en Entre Ríos solo por la tarde.
El aviso amarillo advierte por tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas de abundantes caídas de agua en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Según el organismo oficial, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Lluvias en el centro y el Cuyo
A la vez, en la región noreste de Santa Fe, Chaco y el este de Corrientes, el alerta se eleva a naranja. El mismo reporte meteorológico advierte además valores de agua total entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en áreas puntuales y se concentrarán por la tarde de hoy lunes.
En Buenos Aires, las alertas se limitan a copiosas lluvias que se extienden en gran parte del interior de la provincia. A su vez, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Mendoza y el este de Neuquén también comparten ese pronóstico. De acuerdo con el SMN, se esperan registros de entre 30 y 70 mm en el centro del país, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de mal tiempo se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída de granizo.
Nieve y frío en el oeste del país
En la región de Cuyo, los niveles esperados son de entre 10 y 15 mm. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, principalmente en las zonas más elevadas. En la parte más cercana a la Cordillera de Mendoza, el alerta se eleva a naranja por nevadas.
Se espera una caída de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas, el fenómeno puede darse en forma de lluvia o aguanieve durante la mañana y la tarde de hoy.
Recomendaciones del SMN
Ante los fenómenos climáticos intensos, el SMN brindó algunas recomendaciones:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.