Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Por otro lado, el norte de Santa Fe, el este de Formosa y el sudeste de Chaco están bajo alerta amarilla por tormentas. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 km/h y posible caída de granizo. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros, con picos superiores en algunos puntos.