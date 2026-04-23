Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones climáticas adversas este jueves 23 de abril, con alertas amarillas y naranjas por vientos intensos, tormentas, lluvias y nevadas en distintas regiones del país.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este jueves alertas naranja y amarilla por vientos, tormentas y nieve en seis provincias, incluyendo Santa Cruz, Chubut, Chaco, Formosa, Santa Fe y Tierra del Fuego.
- Se esperan ráfagas de hasta 110 km/h en la Patagonia, lluvias intensas en el litoral y nevadas cordilleranas, debido a un frente frío que afecta a gran parte del territorio nacional.
- Este escenario anticipa la llegada de heladas y condiciones invernales severas. Se recomienda extremar precauciones ante posibles daños por granizo, vientos y cortes de servicios.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este jueves 23 de abril por un escenario climático complejo que incluye vientos intensos, tormentas, precipitaciones persistentes y nevadas en distintas regiones del país. El informe también anticipa una jornada ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo al organismo, el fenómeno impactará en al menos seis provincias, con distintos niveles de intensidad según la zona.
Dónde rigen las alertas y qué se espera en cada región
La advertencia más severa corresponde al oeste de Santa Cruz, donde rige alerta naranja por vientos fuertes. Allí se prevén velocidades sostenidas de entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h en sectores elevados. En áreas más bajas, las ráfagas también serán intensas y podrían alcanzar los 100 km/h.
En tanto, el nivel amarillo por vientos se extiende a Chubut, el norte de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas zonas se esperan vientos de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas cercanas a los 95 km/h, que podrían superarse de forma puntual.
A su vez, en el oeste de Santa Cruz rige una alerta amarilla por nevadas. Se prevén precipitaciones persistentes con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque estos valores podrían ser mayores en sectores localizados. En zonas de menor altitud, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia.
Por otro lado, el norte de Santa Fe, el este de Formosa y el sudeste de Chaco están bajo alerta amarilla por tormentas. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 km/h y posible caída de granizo. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros, con picos superiores en algunos puntos.
Finalmente, el oeste de Chubut presenta alerta amarilla por lluvias, con registros previstos de entre 10 y 15 milímetros. En áreas elevadas, no se descarta la combinación de lluvia y nieve.
Este escenario meteorológico obliga a mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante fenómenos que podrían intensificarse de manera local.