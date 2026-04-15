Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de abril, según el SMN

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 16 de abril en Tucumán una jornada estable con cielo nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 25°C.
- El día iniciará con 13°C y nubosidad variable. Se prevén lluvias aisladas por la tarde (probabilidad del 10 al 40%) y vientos leves del noreste que disminuirán hacia la noche.
- Las condiciones templadas permitirán actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por la tarde. El clima tenderá a mejorar y estabilizarse al finalizar la jornada.
El pronóstico del tiempo para este jueves 16 de abril en Tucumán anticipa una jornada mayormente estable, con cielo variable y baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 13°C en las primeras horas y ascenderán progresivamente. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 25°C, en un contexto de condiciones algo más inestables.
El organismo oficial prevé una probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, con valores que se ubican entre el 10% y el 40%. Sin embargo, hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar, con cielo nuevamente mayormente nublado y sin precipitaciones.
En cuanto al viento, se mantendrá leve durante la madrugada (entre 0 y 2 km/h), incrementándose hacia la tarde con ráfagas que podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h, predominando del sector noreste. Por la noche, se espera una leve disminución en su intensidad.
De esta manera, el jueves se perfila en Tucumán como un día templado, con nubosidad variable y una baja chance de lluvias aisladas, ideal para actividades al aire libre con precaución durante la tarde.