Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la máxima llegaría a 27°C y se esperan lluvias aisladas para la tarde

Tras un viernes sin precipitaciones, el agua volvería. El SMN anticipa inestabilidad y probabilidad de lluvias durante la jornada y el fin de semana.

El tiempo en Tucumán: la máxima llegaría a 27°C y se esperan lluvias aisladas para la tarde
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este sábado en Tucumán una máxima de 27°C con lluvias aisladas vespertinas, debido al regreso de condiciones inestables tras una breve tregua climática.
  • La jornada comenzó con 19°C y alta humedad. El organismo anticipa que el mal tiempo se intensificará el domingo, con precipitaciones persistentes durante todo el día en la región.
  • La tendencia inestable seguirá el lunes con chaparrones y descenso térmico. Hacia el martes, se espera un clima mayormente nublado con máximas que apenas alcanzarán los 20°C.
Resumen generado con IA

Luego de un viernes sin lluvias, el tiempo en Tucumán volvería a mostrar condiciones inestables. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas para la tarde.

El sábado comenzó con una temperatura mínima de 19°C, humedad del 75% y viento del norte a 10 km/h. La visibilidad se ubicó en 12 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales.

Para la tarde, el organismo prevé que la temperatura continúe en ascenso hasta alcanzar los 27°C, con vientos de dirección predominante norte. Además, hay un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.

Hacia la noche, en tanto, la temperatura descendería hasta los 24°C, con el cielo parcialmente nublado.

De cara al domingo, el pronóstico indica lluvias durante toda la jornada. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 25°C.

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de semana? 

El inicio de la semana también estaría marcado por condiciones inestables. Para el lunes se esperan chaparrones y un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C.

Finalmente, el martes se presentaría con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de abril, según el SMN

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 16 de abril, según el SMN

¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico

¿Cómo estará el tiempo este martes 14 de abril en Tucumán? Preocupante pronóstico

Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Lo más popular
Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
1

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público
2

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas
3

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000
4

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario
5

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943
6

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Más Noticias
Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Horóscopo chino: los signos más favorecidos este fin de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos más favorecidos este fin de semana, según Ludovica Squirru

Fin de semana con calor y tormentas en el NOA: qué dice el pronóstico

Fin de semana con calor y tormentas en el NOA: qué dice el pronóstico

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

Tormentas y vientos fuertes: fin de semana con alerta meteorológica en nueve provincias

Tormentas y vientos fuertes: fin de semana con alerta meteorológica en nueve provincias

La Legislatura distinguió la trayectoria de Catalina Lonac

La Legislatura distinguió la trayectoria de Catalina Lonac

Comentarios