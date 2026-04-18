El tiempo en Tucumán: la máxima llegaría a 27°C y se esperan lluvias aisladas para la tarde

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este sábado en Tucumán una máxima de 27°C con lluvias aisladas vespertinas, debido al regreso de condiciones inestables tras una breve tregua climática.
- La jornada comenzó con 19°C y alta humedad. El organismo anticipa que el mal tiempo se intensificará el domingo, con precipitaciones persistentes durante todo el día en la región.
- La tendencia inestable seguirá el lunes con chaparrones y descenso térmico. Hacia el martes, se espera un clima mayormente nublado con máximas que apenas alcanzarán los 20°C.
Luego de un viernes sin lluvias, el tiempo en Tucumán volvería a mostrar condiciones inestables. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas para la tarde.
El sábado comenzó con una temperatura mínima de 19°C, humedad del 75% y viento del norte a 10 km/h. La visibilidad se ubicó en 12 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales.
Para la tarde, el organismo prevé que la temperatura continúe en ascenso hasta alcanzar los 27°C, con vientos de dirección predominante norte. Además, hay un 40% de probabilidades de lluvias aisladas.
Hacia la noche, en tanto, la temperatura descendería hasta los 24°C, con el cielo parcialmente nublado.
De cara al domingo, el pronóstico indica lluvias durante toda la jornada. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 25°C.
¿Cómo estará el tiempo en el inicio de semana?
El inicio de la semana también estaría marcado por condiciones inestables. Para el lunes se esperan chaparrones y un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C.
Finalmente, el martes se presentaría con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C.