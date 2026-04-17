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Intervienen dos canales de San Miguel de Tucumán para prevenir inundaciones

La Provincia y el municipio capitalino invirtieron más de $1.400 millones en obras para mejorar el escurrimiento del agua. Beneficiaría a 12.000 vecinos

ZONA DEL BARRIO 360 VIVIENDAS. Uno de los trabajos de reparación de alcantarillas será en el canal Sur. ZONA DEL BARRIO 360 VIVIENDAS. Uno de los trabajos de reparación de alcantarillas será en el canal Sur. GENTILEZA PRENSA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
Por Bárbara Nieva Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • La Provincia y el municipio de San Miguel de Tucumán iniciaron obras en dos canales con una inversión de $1.400 millones para prevenir inundaciones y proteger a los vecinos.
  • Los trabajos incluyen la limpieza y reparación de alcantarillas, enfocándose especialmente en el canal Sur para optimizar el escurrimiento hídrico ante la temporada de lluvias.
  • La obra beneficiará a 12.000 tucumanos y representa un avance en infraestructura para mitigar riesgos climáticos, marcando una gestión conjunta entre el gobierno local y provincial.
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