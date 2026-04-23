Otro premio para Camila Plaate por “Belén”

Aparte de los reconocimientos a Plaate y a “Belén”, la primera temporada de “El eternauta” ya ganó en actuación de reparto en miniserie para César Troncoso y Andrea Pietra, en música original (Federico Jusid), en dirección de arte (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow) y en efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol); y Marcos Cáceres y Dolores Giménez, en maquillaje y peluquería por “Menem”. Y la lista seguramente se ampliará, ya que hay nominados en muchos rubros cuyos vencedores aún faltan anunciar. Figuran “Un cabo suelto” -protagonizada por el tucumano Sergio Prina y dirigida por Daniel Hendler- como comedia de ficción, junto a “Homo Argentum”; y Griselda Siciliani como protagonista de la serie “Envidiosa”. “El eternauta” es candidata a mejor miniserie, su realizador Bruno Stagnaro a director y Ricardo Darín a protagonista; y “Menem” figura con Leonardo Sbaraglia como actor y con Mariano Varela y Ariel Winograd como sus creadores.