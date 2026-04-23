Otro premio para Camila Plaate por “Belén”

“Un trabajo que conecta desde lo más profundo y enriquece cada escena”. Así se anunció el premio iberoamericano Platino Xcaret a mejor interpretación femenina de reparto para la tucumana Camila Plaate por su trabajo en “Belén”. Esta distinción se suma a una larga lista de reconocimientos que viene recibiendo la actriz, que se impuso en San Sebastián y fue Revelación en los Martín Fierro.
El filme se llevará el Platino al Cine y Educación en Valores y figura como finalista en mejor película, en tanto que Dolores Fonzi compite en las categorías de protagonista y dirección. Estos ganadores se conocerán el 9 de mayo, en la ceremonia de cierre del evento que comenzará dos días antes en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana con la entrega de los premios ya anunciados.
“Belén” se basa en un hecho real ocurrido en Tucumán en 2014, cuando una joven ingresó a un hospital con un severo dolor abdominal y tuvo un aborto espontáneo, pero no sabía que estaba embarazada. Es detenida, acusada y sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, que se unirán para cambiar el curso de la historia hasta conseguir su absolución.
Rol destacado
Los Platino se presentan como los Oscar al cine y las series en castellano y portugués, por lo que compiten producciones audiovisuales de toda América latina, Portugal y España, completando 23 países. En las 12 ediciones previas, la Argentina siempre ha tenido un rol destacado y la próxima repetirá un lugar de privilegio: de los 36 premios que se entregarán en total, las realizaciones nacionales ya cosechan ocho a los que se debe agregar el Platino de Honor a Guillermo Francella por su trayectoria (además es candidato a actor protagónico por “Homo Argentum”).
Aparte de los reconocimientos a Plaate y a “Belén”, la primera temporada de “El eternauta” ya ganó en actuación de reparto en miniserie para César Troncoso y Andrea Pietra, en música original (Federico Jusid), en dirección de arte (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow) y en efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol); y Marcos Cáceres y Dolores Giménez, en maquillaje y peluquería por “Menem”. Y la lista seguramente se ampliará, ya que hay nominados en muchos rubros cuyos vencedores aún faltan anunciar. Figuran “Un cabo suelto” -protagonizada por el tucumano Sergio Prina y dirigida por Daniel Hendler- como comedia de ficción, junto a “Homo Argentum”; y Griselda Siciliani como protagonista de la serie “Envidiosa”. “El eternauta” es candidata a mejor miniserie, su realizador Bruno Stagnaro a director y Ricardo Darín a protagonista; y “Menem” figura con Leonardo Sbaraglia como actor y con Mariano Varela y Ariel Winograd como sus creadores.
Brasil reserva sus energías para “El agente secreto”, múltiple nominada en película; en tanto que España pisa fuerte con los filmes “Sirât” y “Los domingos” y la miniserie “Anatomía de un instante”.