Mano a mano con LA GACETA: Camila Plaate, la tucumana que conquistó al cine y ahora sueña con los Oscar

“Hay algo en ese espacio-tiempo que abre la actuación o la música que me da mucha curiosidad. Para mí lo creativo fue siempre una balsa”, explica. Y agrega que el mundo real, con sus normas y absurdos, la empuja a esa búsqueda: “El sistema, las convenciones… a veces todo eso me hace ruido. El arte me permite encontrar belleza incluso en lo feo”.