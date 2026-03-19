Dolores Fonzi, sobre la película "Belén": “Hay que mirar de frente estas historias”

Reconocimiento

A las 20, el anfiteatro donde se proyectaría la película se llenó. Entre aplausos, las protagonistas bajaron las escaleras y se sentaron en la primera fila del aula Magna de la unidad académica. Antes de que comenzara la proyección, la decana, Cristina Grunauer, entregó un reconocimiento a Deza por todo el camino que recorrió y por sus aportes a la Facultad. El gesto fue breve, pero significativo.