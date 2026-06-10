Política

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

El secretario general de la UNT afirmó que el oficialismo espera una resolución de fondo y descartó discutir una nueva fórmula.

UNT. Saab indicó que la Justicia aún debe emitir fallo sobre la cautelar.
UNT. Saab indicó que la Justicia aún debe emitir fallo sobre la cautelar. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Hace 4 Hs

El secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Hugo Saab, consideró que las recientes decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones devolvieron a la institución la potestad de definir el cronograma electoral, aunque remarcó que la situación judicial de la candidatura del rector Sergio Pagani continúa sin una resolución definitiva.

“La cautelar que le impide un tercer mandato al ingeniero Pagani no se ha resuelto todavía. La nueva fecha que pondría el Consejo Superior para la Asamblea Universitaria sería hasta que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva ese problema de fondo”, señaló en diálogo con LG Play.

En ese sentido, explicó que el expediente aún atraviesa una instancia clave. “La Cámara Federal debe ratificar o rectificar el fallo del juez en primera instancia. Recién allí sabremos si el ingeniero Pagani queda afuera o está habilitado. Acá hay dos interpretaciones del estatuto, no se trata más que de eso”, manifestó.

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Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo reformule la fórmula para el Rectorado ante una eventual imposibilidad de Pagani de competir, Saab descartó que ese escenario forme parte de las discusiones actuales. “No hay discusión sobre la presentación de una nueva fórmula que, a nuestro entender, está habilitada por la Cámara de Apelaciones”, afirmó. Sin embargo, reconoció que existen dirigentes con aspiraciones legítimas de conducir la UNT. “Todos tienen aspiraciones lógicas de querer ser rector de la quinta universidad más importante del país, pero yo sigo teniendo en mente que el ingeniero Pagani sí va a poder ser candidato porque el estatuto sí lo permite”, indicó.

Impugnaciones

Saab también se refirió a las impugnaciones planteadas en otras unidades académicas como Psicología y Medicina. Desde su perspectiva, esas presentaciones habrían perdido vigencia luego de la asunción de las autoridades cuestionadas. “Nosotros creemos que esos casos han caído en abstracto. Ellos ya están en función en los decanatos, también están en función los consejeros que tienen un tercer mandato porque hemos interpretado como interpreta la universidad de que el estatuto se los permite”, argumentó.

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Por último, lamentó el nivel de conflictividad que adquirió la etapa final del proceso electoral universitario. “Queremos el respeto máximo a la autonomía universitaria y prontamente tener un resultado final de la Cámara para llevar adelante el acto eleccionario como culminación de un proceso electoral que ha sido ejemplar”, concluyó.

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