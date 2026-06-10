Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo reformule la fórmula para el Rectorado ante una eventual imposibilidad de Pagani de competir, Saab descartó que ese escenario forme parte de las discusiones actuales. “No hay discusión sobre la presentación de una nueva fórmula que, a nuestro entender, está habilitada por la Cámara de Apelaciones”, afirmó. Sin embargo, reconoció que existen dirigentes con aspiraciones legítimas de conducir la UNT. “Todos tienen aspiraciones lógicas de querer ser rector de la quinta universidad más importante del país, pero yo sigo teniendo en mente que el ingeniero Pagani sí va a poder ser candidato porque el estatuto sí lo permite”, indicó.