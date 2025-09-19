Qué fue de la vida de "Belén", la tucumana que inspiró la película de Dolores Fonzi

El film ya está en los cines, antes de competir en el Festival de San Sebastián y de estrenarse en Amazon Prime Video. Además, es una de las cuatro precandidatas de la Academia de Cine de la Argentina para competir por el Oscar a la mejor película internacional. Según Fonzi, la idea fue construir una obra que funcionara tanto como drama judicial como relato humano sobre la solidaridad y el activismo.