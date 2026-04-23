Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Pan: “alimento que consiste en una masa de harina, comúnmente de trigo”, esa es la definición convencional que la RAE puede dar sobre uno de los elementos más fundamentales del desayuno. Pero si se desea mejorar la calidad nutricional de la primera comida del día, lo fundamental es agregar otros ingredientes de mayor valor, o con mayor rigurosidad, reemplazar íntegramente la preparación original por una totalmente diferente como es el pan a base de huevo.