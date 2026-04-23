Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Resumen para apurados
- La entrenadora Ludmila Colman presentó una receta de pan de huevo sin harina para mejorar la calidad nutricional del desayuno y reducir el consumo de carbohidratos refinados.
- La preparación consiste en batir claras a nieve, integrar yemas y queso crema, y hornear 15 minutos. Surge como una alternativa proteica frente a las harinas tradicionales de trigo.
- Esta tendencia refleja el creciente interés por opciones saludables y sin gluten. Se espera que estas recetas ganen popularidad en dietas que priorizan el valor proteico y la ligereza.
Pan: “alimento que consiste en una masa de harina, comúnmente de trigo”, esa es la definición convencional que la RAE puede dar sobre uno de los elementos más fundamentales del desayuno. Pero si se desea mejorar la calidad nutricional de la primera comida del día, lo fundamental es agregar otros ingredientes de mayor valor, o con mayor rigurosidad, reemplazar íntegramente la preparación original por una totalmente diferente como es el pan a base de huevo.
En pos de reducir el consumo de carbohidratos de baja calidad, como es el caso de las harinas refinadas, muchas dietas comenzaron a reemplazar este ingrediente por otros componentes de mayor riqueza proteica. En este marco es que la fórmula del pan de huevo puede resultar conveniente. Una elaboración sin complicaciones que es liviana, esponjosa e ideal para acompañar con algo salado.
¿Cómo preparar pan de huevo en pocos minutos?
El procedimiento fue compartido por Ludmila Colman, entrenadora y creadora del programa Pro-Activa. En sus redes sociales compartió el paso a paso para hacer esta instrucción que no requiere mucho más de dos ingredientes, batir y pocos minutos de cocción.
Ingredientes:
- 3 huevos
- 1 cucharada de crema de leche o queso crema
- Opcional: semillas
2. Integramos las preparaciones agregando las yemas a las claras. Con una cuchara realizamos movimientos envolventes.
3. Vertemos la combinación en un molde rectangular y la distribuimos para que quede pareja. Agregamos semillas en la superficie y llevamos al horno a 180 °C por 15 minutos.