No tires el pan: la receta de ciabatta de zucchinis de Juana Viale ideal para el almuerzo

Fuera de la televisión, Juana Viale sorprendió a su audiencia con una ciabatta de zucchinis , propuesta saludable e ideal para los almuerzos. La conductora publicó en su Instagram un video para enseñar esta preparación casera, la cual surgió con el fin de transformar el pan viejo en un plato liviano y fresco.

Esta receta práctica refleja el estilo de vida natural de la actriz y fomenta el aprovechamiento de ingredientes básicos. Con un paso a paso sencillo, Juana Viale logró inspirar a sus seguidores mediante una opción gastronómica que combina ahorro, nutrición y sabor para los días de calor.

Esta preparación permite transformar el pan del día anterior en un plato principal liviano y nutritivo. A continuación, se detallan los ingredientes y el procedimiento para su elaboración: