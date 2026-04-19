No tires el pan: la receta de ciabatta de zucchinis de Juana Viale ideal para el almuerzo

Resumen para apurados
- Juana Viale presentó una receta de ciabatta de zucchinis en Instagram para reaprovechar pan viejo. La propuesta busca ofrecer un almuerzo saludable y económico en Argentina.
- La preparación consiste en hidratar pan con leche y crema, mezclarlo con zucchinis rallados, huevos y queso, y hornearlo por 25 minutos para obtener un plato liviano y nutritivo.
- Esta iniciativa fomenta el ahorro y el estilo de vida natural de la conductora. Se espera que la receta inspire a sus seguidores a reducir el desperdicio de alimentos básicos.
Fuera de la televisión, Juana Viale sorprendió a su audiencia con una ciabatta de zucchinis, propuesta saludable e ideal para los almuerzos. La conductora publicó en su Instagram un video para enseñar esta preparación casera, la cual surgió con el fin de transformar el pan viejo en un plato liviano y fresco.
Esta receta práctica refleja el estilo de vida natural de la actriz y fomenta el aprovechamiento de ingredientes básicos. Con un paso a paso sencillo, Juana Viale logró inspirar a sus seguidores mediante una opción gastronómica que combina ahorro, nutrición y sabor para los días de calor.
Cómo preparar la receta de ciabata de zucchinis de Juana Viale
Esta preparación permite transformar el pan del día anterior en un plato principal liviano y nutritivo. A continuación, se detallan los ingredientes y el procedimiento para su elaboración:
Ingredientes
- Pan: 600 g (sin corteza).
- Zucchinis: 2 unidades grandes.
- Huevos: 6 unidades.
- Lácteos: Leche y crema de leche (cantidad necesaria para hidratar).
- Queso: Queso rallado en abundancia.
- Condimentos: Sal, pimienta y comino (o especias a elección).