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Sin amasar y a base de semillas: cómo hacer pan saludable exprés para el desayuno

Estas tostadas a base de semillas de lino aportan más nutrientes que el pan blanco, mejorando el perfil nutricional de las comidas en la mañana.

Cómo preparar tostadas en sartén y sin gluten. Cómo preparar tostadas en sartén y sin gluten. Imagen: captura Instagram
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Ayelén González lanzó una receta de pan de semillas sin amasar para desayunos en Argentina, buscando brindar una opción saludable, rápida y libre de gluten.
  • Con lino y almendras, la masa se cocina en sartén y evita harinas refinadas. Es una solución exprés frente a la bollería industrial y al pan blanco tradicional de los comercios.
  • Por su alto contenido de omega-3 y fibra, este alimento mejora la salud cardiovascular y cognitiva. Su facilidad de elaboración busca transformar los hábitos alimenticios actuales.
Resumen generado con IA

Mejorar la calidad de tus desayunos no equivale a destinar el tiempo de trabajo o estudio a la cocina. Existen preparaciones igual de versátiles y sencillas que la bollería industrial o que el tradicional pan blanco que, según sus versiones, puede convertirse en un sándwich o tostada. En pocos minutos es posible sustituir estos productos con una receta que aporta mayor saciedad y, sobre todo, superiores nutrientes en las primeras horas de la mañana.

Las tostadas exprés sin gluten son una manera muy simple de reemplazar el pan en la primera comida del día. Se elaboran con tan solo dos ingredientes y no requieren de horno para prepararse. Están hechas a base de harina de almendras y semillas de lino, componentes ricos en fibra y ácidos grasos omega-3, lo que ayuda como antiinflamatorio natural y permite reducir el colesterol malo “LDL”.

En el caso de las semillas de lino, su consumo habitual contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre gracias a su fibra soluble, protege las funciones cognitivas por su alta concentración de ácido alfa-linolénico ALA y actúa como un potente antiinflamatorio sistémico. Además, su capacidad para promover la regeneración celular lo convierte en un aliado indispensable para fortalecer el sistema inmunológico en adultos.

Cómo preparar tostadas saludables 

La receta fue compartida por Ayelén González, licenciada en Nutrición y creadora de contenido que en sus redes sociales publicó cómo hacer esta fórmula sin amasar, prescindiendo del calor seco y en simples pasos.

Ingredientes

  • 2 cucharadas de harina de almendras (puede sustituirse con harina de avena o de garbanzos).
  • 1 cucharadita de semillas de lino.
  • 2 cucharadas de agua aproximadamente.
  • Sal a gusto.

Colocá todos los insumos en un bol: la harina, las semillas, el agua y la sal. Mezclás hasta lograr una consistencia más pesada y pegajosa. Con una cuchara ubicás la mezcla en una sartén y con ayuda de una espátula estirás la masa para que quede bien extendida.

Cocinás hasta que ambos lados estén bien dorados y ¡listo! Ya tenés unas tostadas exprés a las que podés agregar diferentes “toppings” que van desde queso crema hasta jamón, tomate y huevo.

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