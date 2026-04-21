Sin amasar y a base de semillas: cómo hacer pan saludable exprés para el desayuno

Mejorar la calidad de tus desayunos no equivale a destinar el tiempo de trabajo o estudio a la cocina. Existen preparaciones igual de versátiles y sencillas que la bollería industrial o que el tradicional pan blanco que, según sus versiones, puede convertirse en un sándwich o tostada. En pocos minutos es posible sustituir estos productos con una receta que aporta mayor saciedad y, sobre todo, superiores nutrientes en las primeras horas de la mañana.