"Me voy con la conciencia del deber cumplido": la emotiva despedida de José María Posse de la Casa Histórica

Cada uno de los equipos, desde los guías de la casa, los profesionales que conducen la preservación, guarda y restauración de los objetos, tuvieron la oportunidad de desarrollar sus talentos. El área educativa también brilló, sobre todo en la instrumentación de programas de inclusión. Para ello dotamos a la casa de rampas de acceso con sus respectivas barandas y objetos que pueden ser manipulados por personas con ciertas discapacidades que necesitan lo sensorial del tacto para conocer nuestra historia. Nuestra biblioteca recibió también importantes donaciones de libros y colecciones, abriéndose a la comunidad con especial profesionalismo.