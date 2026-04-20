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Pese a la falta de consensos, se inicia en la Legislatura el debate por Ficha Limpia

La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales recibirá mañana a los autores de las iniciativas en busca de consensos para avanzar.

TRABAJO EN COMISIÓN. Los parlamentarios que integran Asuntos Constitucionales e Institucionales escucharán los fundamentos de cada propuesta. TRABAJO EN COMISIÓN. Los parlamentarios que integran Asuntos Constitucionales e Institucionales escucharán los fundamentos de cada propuesta.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

En busca de consensos que permitan unificar criterios para poder avanzar y llegar a debatir en el recinto, la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales iniciará mañana el debate por Ficha Limpia. Está previsto que de la reunión participen los legisladores autores de las iniciativas, así como representantes del Poder Ejecutivos (PE) y otros interesados en establecer filtros más estrictos para el acceso y permanencia en cargos públicos.

El vicegobernador Miguel Acevedo dio luz verde para que en el seno parlamentario comience el análisis de las propuestas de Ficha Limpia, entre otras iniciativas que llevan semanas y meses sin ser puestos en consideración en el palacio espejado. Fuentes legislativas indicaron que el presidente de la Cámara considera que hay temas que se vienen dilatando demasiado por falta de consensos, por lo que es necesario avanzar. En ese sentido, trascendió que hoy mantendrá reuniones con diferentes presidentes de bloques.

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En lo que se refiere específicamente a Ficha Limpia, las conversaciones formales se iniciarán mañana en el encuentro de la comisión que preside la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse. Se informó que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, asistirá para explicar la iniciativa que envió el gobernador Osvaldo Jaldo en noviembre de 2024. Además, participarán los autores de las otras propuestas que esperan estudio: una de Gerónimo Vargas Aignasse, con apoyo de Roberto Moreno; otra propuesta de José Macome; y una iniciativa de Silvia Elías de Pérez, en compañía de José Seleme, para modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos (N° 5.454) en un sentido similar.

“Señal potente”

“En la comisión de Asuntos Constitucionales consideramos que tenemos que debatir este tema tan importante como es Ficha Limpia. La mecánica de trabajo va a ser: invitar a los autores del proyecto a exponer, luego vamos a invitar a diferentes académicos a opinar sobre el articulado del proyecto para, finalmente, intentar consensuar un proyecto para que pueda ser debatido en el recinto”, declaró la legisladora Vargas Aignasse a este diario.

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La ex ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán consideró que poner en debate esta iniciativa es una “señal institucional potente”. “Implica el compromiso con una democracia más íntegra, transparente y alineada con las expectativas éticas de la sociedad”, añadió.

Las propuestas

De los proyectos que cuentan con estado parlamentario, uno es el que giró el gobernador Jaldo con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. En la iniciativa se propone que queden excluidos de ser candidatos o de cargos públicos quienes tengan una sentencia condenatoria en segunda instancia en delitos graves: contra la administración pública; contra la integridad sexual en casos graves; por narcotráfico y de estupefacientes; trata y explotación de personas; dolosos contra la vida; contra la libertad individual; por criminalidad organizada, lavado y terrorismo; contra el orden constitucional; y por lesa humanidad y genocidio. Incluyen también a los deudores alimentarios.

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“No se trata de castigar un crimen que ya ha sido tratado en la Justicia Penal, sino de proteger a la ciudadanía estableciendo las condiciones de idoneidad para ser funcionario o candidato cuyas conductas previas, violatorias de los bienes jurídicos más preciados, no sean acordes a la investidura que pretenden. Se trata de dignificar la función pública y legitimarla ante la sociedad cuyos intereses deben representar y defender”, fundamentó el titular del Poder Ejecutivo.

De carácter preventivo

Mucho más rigurosa y restrictiva se muestra la iniciativa de Vargas Aignasse y Moreno, que abarca delitos similares al proyecto de la Casa de Gobierno, pero persigue que se impida que personas condenadas en primera instancia puedan postularse para cargos electivos. Se mencionó que se busca darle un carácter “preventivo”, lo que genera resistencia de algunos sectores.

Macome impulsa que no puedan ser candidatos a ningún cargo electivo “personas condenadas, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, hasta su revocación o el cumplimiento de un plazo de diez (10) años posteriores”. En cuanto a los delitos que abarca, son similares a los proyectos anteriores.

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Por último, la propuesta que tiene a la radical como primera firma tiene similitudes con la que giró la Casa de Gobierno. Abarca delitos similares y fija que la inhabilitación para ser precandidato o candidato “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso y hasta su eventual revocación posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena”.

La intención de que Tucumán cuente con una Ley de Ficha Limpia viene desde hace tiempo. En septiembre de 2020, el entonces legislador José María Canelada (hoy concejal de la Capital) presentó la primera iniciativa bajo el término de Ficha Limpia, con parámetros muy similares a los que acercó el Poder Ejecutivo. Su propuesta, sin embargo, nunca prosperó y perdió estado parlamentario sin haber sido tratada ni dictaminada.

Congreso de la Nación: la oposición reactiva el proyecto para impedir candidaturas de condenados

En un año preelectoral, el PRO, radicales y la Coalición Cívica reactivaron en el Congreso el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas puedan ser candidatas. La iniciativa ingresó la semana pasada en ambas cámaras y vuelve al centro del debate tras el fallido intento de 2025.
El proyecto había logrado media sanción en Diputados el año pasado y se encaminaba a convertirse en ley. Sin embargo, se frustró en el Senado cuando los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce votaron en contra pese a haber anticipado su apoyo y se retiraron de la sesión.

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