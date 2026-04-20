Pese a la falta de consensos, se inicia en la Legislatura el debate por Ficha Limpia

En lo que se refiere específicamente a Ficha Limpia, las conversaciones formales se iniciarán mañana en el encuentro de la comisión que preside la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse. Se informó que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, asistirá para explicar la iniciativa que envió el gobernador Osvaldo Jaldo en noviembre de 2024. Además, participarán los autores de las otras propuestas que esperan estudio: una de Gerónimo Vargas Aignasse, con apoyo de Roberto Moreno; otra propuesta de José Macome; y una iniciativa de Silvia Elías de Pérez, en compañía de José Seleme, para modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos (N° 5.454) en un sentido similar.