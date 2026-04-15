Victoria Villarruel otorga un plus salarial en el Senado y desafía la motosierra de Javier Milei

La decisión generó diferencias con la Cámara de Diputados, donde el titular del cuerpo, Martín Menem, optó por no avanzar en una medida similar. Desde ese ámbito señalaron que se mantienen alineados con los criterios del Ministerio de Economía y cuestionaron la distribución del aumento, al considerar que favorece en mayor proporción a los niveles más altos.