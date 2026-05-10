Secciones
EconomíaNoticias económicas

El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

Recesión y caída del consumo explican la desaceleración de abril. El agotamiento del financiamiento.

Fuerte impacto de los precios en las góndolas. Fuerte impacto de los precios en las góndolas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 56% de las familias no cubrió la canasta básica en abril pese a la baja de inflación al 2,6%. El informe del Ietse vincula el dato a la recesión y caída del consumo en Córdoba.
  • La canasta básica llegó a $1.029.591, obligando al 88% de hogares a endeudarse para comer. Un 11,4% de encuestados redujo su ingesta a una sola comida diaria por falta de recursos.
  • La desaceleración de precios es un espejismo técnico que refleja una crisis de ingresos. El impacto futuro alerta sobre un mayor deterioro social ante la caída de ventas minoristas.
Resumen generado con IA

La inflación de abril registró una desaceleración técnica, pero el alivio en las góndolas es un espejismo. Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), el freno en los precios no responde a una mejora económica, sino a un fenómeno crítico: el consumo se desplomó porque las familias ya no tienen margen de compra.

Los números de la crisis

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,6% en abril (0,7 puntos menos que en marzo). Sin embargo, el dato positivo se opaca ante una realidad alarmante. El 56,8% de los hogares no alcanzó a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), hoy valorada en $1.029.591. Incluso entre quienes logran alimentarse, el 71,4% depende de la asistencia estatal para poner un plato de comida en la mesa.

Vivir a préstamo y saltear comidas

El informe del Ietse describe un escenario de privaciones extremas:

- Hambre real: el 11,4% de los encuestados redujo su ingesta a una sola comida diaria.

- Recortes: más de la mitad de los hogares (52,8%) eliminó la cena de su rutina.

- Deuda alimentaria: el 88% de las familias recurre al crédito, préstamos o "fiado" para comprar comida, un mecanismo que ya muestra signos de agotamiento por la morosidad y tarjetas al límite.

Cabe destacar que los datos surgieron principalmente de la Encuesta de Hogares (EH) realizada por el IETSE en abril 2026 sobre una muestra de 2.500 casos distribuidos en distintos sectores socio - económicos de la provincia de Córdoba.

En línea con el deterioro social, también se observa una baja de la actividad, con el comercio minorista de alimentos registrando un recorte interanual del 8,5% en volumen durante abril, lo que implica que aún cuando el gasto nominal pueda sostenerse por efecto de los precios, los hogares compran menos cantidad de bienes.

Temas TucumánBuenos AiresCórdobaInflaciónMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Melconian cruzó a Javier Milei: “Con 40% de inflación, el plan es un fracaso”

Carlos Melconian cruzó a Javier Milei: “Con 40% de inflación, el plan es un fracaso”

La puja entre las tasas de interés y de inflación

La puja entre las tasas de interés y de inflación

La inflación de abril muestra señales de desaceleración, según estimaciones privadas

La inflación de abril muestra señales de desaceleración, según estimaciones privadas

Prepagas: suben las cuotas hasta 3,9% en mayo y lanzan una plataforma para comparar

Prepagas: suben las cuotas hasta 3,9% en mayo y lanzan una plataforma para comparar

Lo más popular
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan
1

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio
2

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural
3

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

La deuda interna
4

La deuda interna

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa
5

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Ranking notas premium
Perdón, Alberto
1

Perdón, Alberto

La deuda interna
2

La deuda interna

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz
3

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
4

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Las claves de la estrategia electoral del PJ: atada al destino de Messi y a mover los “ejecutivos”
5

Las claves de la estrategia electoral del PJ: atada al destino de Messi y a mover los “ejecutivos”

Más Noticias
¿Cuánto gastó Milei en los 38 viajes que realizó al exterior desde que asumió la Presidencia?

¿Cuánto gastó Milei en los 38 viajes que realizó al exterior desde que asumió la Presidencia?

Las ventas minoristas volvieron a caer en abril y la crisis se extiende

Las ventas minoristas volvieron a caer en abril y la crisis se extiende

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

YPF define este lunes qué hará con el precio de las naftas

YPF define este lunes qué hará con el precio de las naftas

Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos

Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos"

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Préstamos para jubilados: cómo acceder hasta $50 millones y qué requisitos piden los bancos

Préstamos para jubilados: cómo acceder hasta $50 millones y qué requisitos piden los bancos

Comentarios