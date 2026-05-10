El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

Resumen para apurados
- El 56% de las familias no cubrió la canasta básica en abril pese a la baja de inflación al 2,6%. El informe del Ietse vincula el dato a la recesión y caída del consumo en Córdoba.
- La canasta básica llegó a $1.029.591, obligando al 88% de hogares a endeudarse para comer. Un 11,4% de encuestados redujo su ingesta a una sola comida diaria por falta de recursos.
- La desaceleración de precios es un espejismo técnico que refleja una crisis de ingresos. El impacto futuro alerta sobre un mayor deterioro social ante la caída de ventas minoristas.
La inflación de abril registró una desaceleración técnica, pero el alivio en las góndolas es un espejismo. Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), el freno en los precios no responde a una mejora económica, sino a un fenómeno crítico: el consumo se desplomó porque las familias ya no tienen margen de compra.
Los números de la crisis
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,6% en abril (0,7 puntos menos que en marzo). Sin embargo, el dato positivo se opaca ante una realidad alarmante. El 56,8% de los hogares no alcanzó a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), hoy valorada en $1.029.591. Incluso entre quienes logran alimentarse, el 71,4% depende de la asistencia estatal para poner un plato de comida en la mesa.
Vivir a préstamo y saltear comidas
El informe del Ietse describe un escenario de privaciones extremas:
- Hambre real: el 11,4% de los encuestados redujo su ingesta a una sola comida diaria.
- Recortes: más de la mitad de los hogares (52,8%) eliminó la cena de su rutina.
- Deuda alimentaria: el 88% de las familias recurre al crédito, préstamos o "fiado" para comprar comida, un mecanismo que ya muestra signos de agotamiento por la morosidad y tarjetas al límite.
Cabe destacar que los datos surgieron principalmente de la Encuesta de Hogares (EH) realizada por el IETSE en abril 2026 sobre una muestra de 2.500 casos distribuidos en distintos sectores socio - económicos de la provincia de Córdoba.
En línea con el deterioro social, también se observa una baja de la actividad, con el comercio minorista de alimentos registrando un recorte interanual del 8,5% en volumen durante abril, lo que implica que aún cuando el gasto nominal pueda sostenerse por efecto de los precios, los hogares compran menos cantidad de bienes.