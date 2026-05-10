El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

La inflación de abril registró una desaceleración técnica, pero el alivio en las góndolas es un espejismo. Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), el freno en los precios no responde a una mejora económica, sino a un fenómeno crítico: el consumo se desplomó porque las familias ya no tienen margen de compra.