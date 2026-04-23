El economista Roberto Frenkel advirtió a Milei: “Sin ajuste cambiario, no es sostenible”

El economista Roberto Frenkel, una de las figuras académicas que influyó en la formación del presidente Javier Milei, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo económico del Gobierno. Dijo que la estabilidad actual es transitoria y que el esquema entrará en crisis "si no se produce un ajuste del tipo de cambio que permita generar superávit y acumular reservas legítimas".