Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

La reciente entrevista que la influencer Nati Jota realizó a Nahir Galarza volvió a poner en el centro de la escena a la joven entrerriana condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo. En medio de la repercusión por sus declaraciones, en el programa Puro Show dieron a conocer detalles inéditos sobre cómo se gestionó una entrevista anterior que Galarza brindó para el ciclo de Mariana Fabbiani.