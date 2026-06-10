Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

Resumen para apurados
- Periodistas revelaron que Nahir Galarza no cobró dinero por su histórica entrevista con Mariana Fabbiani en el penal de Entre Ríos, sino que solo recibió ropa de regalo.
- La productora contactó directo a la joven condenada a perpetua, quien pidió prendas de tonos pastel. La vestimenta elegida generó luego fuertes críticas en los medios.
- El caso reabre el debate social sobre la imagen pública de los criminales en los medios y cuestiona los prejuicios estéticos aplicados a personas condenadas por delitos graves.
La reciente entrevista que la influencer Nati Jota realizó a Nahir Galarza volvió a poner en el centro de la escena a la joven entrerriana condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo. En medio de la repercusión por sus declaraciones, en el programa Puro Show dieron a conocer detalles inéditos sobre cómo se gestionó una entrevista anterior que Galarza brindó para el ciclo de Mariana Fabbiani.
Nahir Galarza, quien cumple condena por el homicidio de su novio ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, reapareció recientemente en distintos espacios mediáticos. A partir de ello, surgieron nuevos detalles sobre las condiciones en las que aceptó participar de una de sus entrevistas más comentadas.
Cómo se consiguió la entrevista de Nahir Galarza con Mariana Fabbiani
Durante el programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias reveló información obtenida directamente de la producción que logró concretar la nota.
“¿Vos estabas hablando con alguien de ‘la cocina’, ¿no?”, le preguntó Pampito Perelló a la panelista, haciendo referencia a los productores involucrados en la gestión de la entrevista.
Iglesias confirmó la versión y explicó: “Sí, con la productora que consiguió la nota para el programa de Mariana Fabbiani, que es Érica Olijavetzky, me está contando que ella llamó al pabellón, al teléfono fijo, y pidió hablar con Nahir Galarza. Así, sin más”.
Según detalló la periodista, no existieron exigencias económicas ni condiciones especiales para concretar la entrevista.
“No pidió nada, ni plata ni ninguna condición. Érica le llevó ropa de regalo y le preguntó qué colores le gustaban. Nahir le respondió que le gustaban los colores pasteles. Entonces fue a una marca muy conocida entre los adolescentes, compró la ropa y se la llevó. Y ella la usó para la entrevista”, relató Iglesias.
La ropa que utilizó Nahir Galarza en la entrevista
El detalle de la vestimenta utilizada por la joven durante la entrevista también generó debate dentro del programa.
“Claro, si ves la ropa que tiene en la nota de DDM, la que se vio en la entrevista con Mariana, era esa”, señaló Pampito.
Fernanda Iglesias agregó que la productora le llevó dos conjuntos: “Sí, le llevó una rosa y otra beige. Se puso la ropa rosa para la nota y un panelista del programa lo criticó”.
La situación dio pie a una reflexión sobre la imagen pública de quienes cometen delitos graves y las expectativas sociales respecto de cómo deberían mostrarse ante los medios.
“Vos no sabías eso, y entonces ella decía: ‘¿Qué? ¿Me traen ropa y encima me la critican?’”, comentó Iglesias sobre la reacción de Galarza.
Por su parte, Pampito reconoció: “Claro, porque cuando sale la entrevista la ves vestida así, con esos colores rosas. Y yo digo ‘Pará, estás frente a una asesina y está vestida como una adolescente’”.
El debate sobre la imagen de Nahir Galarza
La conversación derivó en un análisis más profundo sobre los prejuicios sociales vinculados a la apariencia de las personas condenadas por delitos graves.
“Tenemos una idea preconcebida de cómo debería verse un asesino. Y cuando la vemos a Nahir, no encaja en ese molde. Y nos enojamos porque no encaja en ese molde. Ella era una adolescente y, en un momento, mató a su pareja”, reflexionó Angie Balbiani.