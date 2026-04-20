Adorni puso a la venta su departamento en La Plata por U$S 95.000 en medio de la investigación por su patrimonio

Según la investigación, detrás de la transacción habría estado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y allegado al funcionario. Fue quien inicialmente reservó la propiedad y luego la habría refaccionado para vendérsela a Adorni. Feijoo, empresario del rubro de desarrollos urbanos, visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada un mes antes del cierre de la operación, en octubre de 2025, y fue citado a declarar como testigo para el miércoles.