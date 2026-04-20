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Amenazas de tiroteo: algunos colegios de Tucumán restringen el ingreso con mochilas

El Colegio Suizo y dos escuelas de Concepción adoptaron medidas preventivas tras la aparición de mensajes intimidatorios. La disposición alcanza desde nivel inicial hasta secundario.

PREVENCIÓN. En algunas instituciones restringen el ingreso con mochilas. PREVENCIÓN. En algunas instituciones restringen el ingreso con mochilas. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Colegios de Tucumán prohibieron el ingreso con mochilas este martes tras detectarse amenazas de tiroteos en los establecimientos para reforzar la seguridad y prevenir ataques.
  • El Colegio Suizo y la Escuela Panamá implementaron la medida luego de hallar mensajes intimidatorios. Los alumnos solo podrán asistir con carpetas y cartucheras por esta semana.
  • La medida refleja la crisis de seguridad escolar en la provincia. El gobierno pidió medidas drásticas contra los responsables mientras se evalúan protocolos ante nuevos casos.
Resumen generado con IA

En el marco de las amenazas de tiroteos que generaron preocupación en Tucumán, al menos dos instituciones educativas dispusieron medidas excepcionales para reforzar la prevención dentro de sus establecimientos. Desde este martes, el Colegio Suizo no permitirá el ingreso de alumnos con mochilas, una restricción que alcanza a todos los niveles, incluidos jardín y primaria.

La decisión fue comunicada oficialmente a las familias mediante una nota fechada el 20 de abril en San Miguel de Tucumán. Allí, las autoridades explicaron que la medida se adoptó tras detectarse “la aparición de una escritura de carácter amenazante” en el nivel secundario.

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Según el comunicado, la institución recibió asesoramiento de las autoridades correspondientes y actuó siguiendo los protocolos vigentes. En ese marco, resolvió extender las medidas preventivas a toda la comunidad educativa.

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De esta manera, los alumnos deberán asistir únicamente con cartuchera y un cuaderno o carpeta durante esta semana. “No podrán traer mochilas”, precisaron, al tiempo que remarcaron que se trata de una disposición preventiva. La conducción del establecimiento agradeció además la colaboración de las familias.

Amenazas de tiroteo: algunos colegios de Tucumán restringen el ingreso con mochilas

En paralelo, una medida similar fue difundida por dos escuelas de Concepción: Comercio República de Panamá y escuela Técnica N°1. A través de una publicación en redes sociales, se informó que desde el lunes 20 de abril quedó prohibido el ingreso con mochilas, bolsos y cartucheras en todos los turnos.

Ambas decisiones se dan en un contexto de creciente preocupación por amenazas vinculadas a posibles episodios de violencia escolar en la provincia. Las instituciones remarcaron el carácter preventivo de las medidas mientras continúan bajo seguimiento de las autoridades.

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