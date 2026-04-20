Amenazas de tiroteo: algunos colegios de Tucumán restringen el ingreso con mochilas

En el marco de las amenazas de tiroteos que generaron preocupación en Tucumán, al menos dos instituciones educativas dispusieron medidas excepcionales para reforzar la prevención dentro de sus establecimientos. Desde este martes, el Colegio Suizo no permitirá el ingreso de alumnos con mochilas, una restricción que alcanza a todos los niveles, incluidos jardín y primaria.