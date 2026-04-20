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Adiós a Luis Brandoni: los mensajes de despedida de los famosos tras la muerte de un gigante

Tras el anuncio de su fallecimiento, colegas, amigos y colectivos a los que pertenecía el actor alzaron sus voces en homenaje a este y su legado.

Los mensajes de despedida a Luis Brandoni. Los mensajes de despedida a Luis Brandoni. (Imagen web)
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años en el Sanatorio Güemes tras complicaciones de un accidente doméstico, generando conmoción en el ámbito cultural argentino.
  • Tras un accidente doméstico que causó un hematoma cerebral, su salud decayó rápidamente pese a una leve mejoría previa. Fue un pilar del cine, teatro y la defensa gremial actoral.
  • Considerado el último gran actor de su generación, su deceso deja un vacío en la identidad cultural. Su legado artístico y sindical servirá de guía para futuras camadas de artistas.
Resumen generado con IA

Nada de lo que pasó en las últimas horas podría haberse esperado. Aunque había cumplido 86 años internado en el Sanatorio Güemes, un repentino signo de alivio hizo descartar inmediatamente pronósticos más preocupantes. Pero la salud de Luis Brandoni se agravó en el corto tiempo y un lunes negro arrancó de sus allegados, compañeros y seguidores las palabras más dolorosas y los agradecimientos más enérgicos por un legado que será imposible de borrar.

Luis Brandoni había cumplido 86 años el sábado con el afecto de colegas y amigos

Luis Brandoni había cumplido 86 años el sábado con el afecto de colegas y amigos

La despedida menos deseada llegó tras el anuncio del fallecimiento del actor, que unió a todo el teatro, el cine y gran parte de la industria del entretenimiento y a la cultura argentina en un sentimiento generalizado. Tras un accidente doméstico que le provocó un hematoma cerebral, el estado de uno de los referentes de la cultura argentina declinó en las últimas horas. Más tarde, la noticia de su deceso conmovió más allá del ámbito del espectáculo.

El dolor de sus colegas en redes sociales

Tras la confirmación de Carlos Rottemberg, productor y gran amigo del artista, los posteos comenzaron a inundar las redes sociales, donde las figuras oscilaron entre periodistas y otros nombres del ambiente artístico.

Entre los primeros testimonios, el de su par y gran amiga, Soledad Silveyra atestigua lo que Brandoni cosechó con su inmenso talento. Su compañera de ¿Quién es quién?, la última obra de teatro que el intérprete realizó, comentó su dolor en un escrito breve: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”. Además, envió sus cariños y el apoyo a Saula Benavente, su novia durante los últimos años. “Estoy contigo y tu familia”, añadió Solita.

El último adiós de la comunidad artística

“Jamás te irás, Luis… GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma”, escribió el actor Marcelo de Bellis en las primeras horas del anuncio.

La voz de colectivos como la Asociación Argentina de Actores y Actrices también estuvo entre los registros de despedida, recordando su entrega por el oficio: “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”. El comunicado remarcó además el rol que cumplió el actor en defensa de los derechos de sus pares.

El reconocido complejo teatral donde se desempeñó el actor también lo despidió recordando su legado y lamentando la pérdida. "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario.  Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", escribieron. 

Un legado imborrable en la cultura nacional

El director Mario Segade también se sumó a las dedicatorias: “Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos”.

Por su parte, Diego Pérez compartió: “Gracias, maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos. Beto querido, qué actor descomunal se pierde la escena nacional, estoy destrozado, besos al cielo, Beto querido”.

Graciela Borges agregó a las muestras de afecto un mensaje que sintetizó la sensibilidad colectiva: “Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”. Otros nombres de la farándula como Laura Ubfal y Ángel de Brito también estuvieron entre los pésames. “Vigente hasta el final, murió Badoo Brandoni y se lo va extrañar mucho”, dijo la panelista. El conductor de LAM calificó al artista de “tipazo, un actorazo, un grande". En su posteo en X, expresó: "Con absoluto respeto y admiración, despedimos a #Brandoni. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”. Y cerró su mensaje con un “Beto querido que en paz, Descanses!”, reflexionó de Brito.

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