Adiós a Luis Brandoni: los mensajes de despedida de los famosos tras la muerte de un gigante

Graciela Borges agregó a las muestras de afecto un mensaje que sintetizó la sensibilidad colectiva: “Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”. Otros nombres de la farándula como Laura Ubfal y Ángel de Brito también estuvieron entre los pésames. “Vigente hasta el final, murió Badoo Brandoni y se lo va extrañar mucho”, dijo la panelista. El conductor de LAM calificó al artista de “tipazo, un actorazo, un grande". En su posteo en X, expresó: "Con absoluto respeto y admiración, despedimos a #Brandoni. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”. Y cerró su mensaje con un “Beto querido que en paz, Descanses!”, reflexionó de Brito.