Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Contexto

El secuestro de los 470 kilos de cocaína se registró en un contexto complejo. Los pesquisas sostienen que la droga tenía como destino final un centro de acopio que, posiblemente, estaría ubicado en Famaillá. Desde allí, una parte se iba a quedar en la provincia y el resto iba a ser distribuido hacia otras jurisdicciones. Vale recordar que “Pelaín” Nassif fue acusado de proveer esta sustancia a quioscos de venta de drogas del interior tucumano y de Santiago del Estero. El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, había advertido un cambio de modalidad en la ruta narco del NOA. “Ante la presión en las fronteras, usan las provincias siguientes para ‘enfriar’ la droga”, sostuvo.