Milei firmó en Israel los "Acuerdos de Isaac" y ratificó su alineamiento con Netanyahu y Trump

Resumen para apurados
- Javier Milei firmó los 'Acuerdos de Isaac' en Jerusalén junto a Benjamín Netanyahu para ratificar su alineamiento con Israel y EE.UU. y fortalecer la cooperación estratégica regional.
- El pacto incluye seguridad, inteligencia artificial y lucha antiterrorista. Milei anunció vuelos directos a Tel Aviv y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina.
- La iniciativa busca extender este esquema a América Latina bajo el liderazgo de Trump, consolidando a Argentina como un aliado estratégico clave en el actual contexto global.
Javier Milei ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos (EEUU) durante su visita oficial a Jerusalén, donde firmó los denominados “Acuerdos de Isaac” y presentó una iniciativa para extender ese esquema de diplomático, comercial, cultural y estratégico en América Latina.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la propuesta busca consolidar una red de cooperación entre países que compartan valores políticos e institucionales, con el objetivo de fortalecer vínculos en esos frentes. “Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, afirmó. Al mismo tiempo, destacó que la iniciativa está abierta a otros países de la región.
En ese marco, Milei reafirmó el respaldo argentino en el escenario internacional y expresó su apoyo a Estados Unidos e Israel en la guerra en Medio Oriente. Además, volvió a poner el foco en los atentados sufridos en el país y reiteró el reclamo de justicia, al señalar que Argentina e Israel son “hermanos en el dolor”.
El acuerdo con Israel
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la coordinación en seguridad, con énfasis en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, junto con la articulación de posiciones comunes a nivel global.
La firma se produjo en el marco de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien el mandatario libertario avanzó en el fortalecimiento de la relación bilateral. Tras el encuentro, ambos gobiernos impulsaron acuerdos sectoriales y un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial, orientado al desarrollo tecnológico conjunto.
Milei también anunció que desde noviembre comenzará a operar un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”.
El mandatario subrayó además la importancia del liderazgo de Donald Trump en el escenario internacional y consideró que su rol es clave para alcanzar estabilidad, consignó el diario "Ámbito".
La visita se desarrolla en un contexto global marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese escenario, la presencia del jefe de Estado argentino refuerza el respaldo político y diplomático hacia Israel. Su agenda incluye reuniones con autoridades, actividades académicas y su participación en la ceremonia por el Día de la Independencia israelí, donde será el primer líder extranjero en encender una de las antorchas, un gesto de fuerte simbolismo en la relación bilateral.