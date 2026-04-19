Milei firmó en Israel los "Acuerdos de Isaac" y ratificó su alineamiento con Netanyahu y Trump

La visita se desarrolla en un contexto global marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese escenario, la presencia del jefe de Estado argentino refuerza el respaldo político y diplomático hacia Israel. Su agenda incluye reuniones con autoridades, actividades académicas y su participación en la ceremonia por el Día de la Independencia israelí, donde será el primer líder extranjero en encender una de las antorchas, un gesto de fuerte simbolismo en la relación bilateral.