La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

Un caso impune

Río Colorado está muy cerca de Famaillá. Esa localidad fue escenario de un doble homicidio que aún permanece impune. El 30 de marzo de 2015, los sargentos Alberto Valdez y Ángel Véliz, pese a no estar prestando servicios, recibieron un llamado de un vecino porque algo extraño estaba ocurriendo en la entrada del pueblo. Se subieron a una moto y fueron hasta el lugar. Llegaron a un refugio ubicado sobre la ruta 157 y se toparon con un auto negro. No tuvieron tiempo de reaccionar: fueron acribillados con pistolas nueve milímetros. El caso fue conocido como “El crimen de los guardianes”.