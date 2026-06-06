Copa del Mundo

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La Selección argentina comenzará hoy su preparación final para el Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en un amistoso internacional que se disputará en el Kyle Field Stadium de Texas.

Entrenamiento en Kansas.
Entrenamiento en Kansas. @Argentina
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la selección argentina tendrá hoy su primera prueba de preparación cuando enfrente a Honduras en Texas. El encuentro le permitirá a Lionel Scaloni comenzar a definir el funcionamiento del equipo y evaluar variantes antes del debut en la Copa del Mundo, en la que la "Albiceleste" buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. 

El amistoso se disputará en el Kyle Field Stadium, un escenario con capacidad para más de 100.000 espectadores. Aunque se trata de un partido de preparación, el cuerpo técnico aprovechará la ocasión para observar a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo titular, especialmente ante las ausencias de Lionel Messi, Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Dónde ver el partido

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe. También podrá seguirse a través de las plataformas digitales de ambas señales.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano.

Argentina llega como amplia favorita. De hecho, ganó los tres antecedentes frente al seleccionado centroamericano: 3-1 en 2003, 1-0 en 2016 y 3-0 en 2022. El amistoso marcará el inicio de la puesta a punto de la Albiceleste antes del Mundial, donde compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

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