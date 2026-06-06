Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la selección argentina tendrá hoy su primera prueba de preparación cuando enfrente a Honduras en Texas. El encuentro le permitirá a Lionel Scaloni comenzar a definir el funcionamiento del equipo y evaluar variantes antes del debut en la Copa del Mundo, en la que la "Albiceleste" buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.