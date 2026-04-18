Secciones
Política

Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra

Durante una recorrida, el gobernador dejó inaugurada la primera etapa de un sistema de iluminación LED.

Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo supervisó obras viales y de iluminación en Los Pereyra, Tucumán, con fondos propios para recuperar la ruta 327 y fortalecer la seguridad en la zona.
  • Las tareas abarcan 24 km clave para el transporte de soja y caña, sumando 151 columnas LED que benefician a vecinos y alumnos de la Escuela N° 335 en sus traslados diarios.
  • El plan apunta a sostener la actividad productiva y el ciclo lectivo pese a las lluvias, reafirmando la autonomía financiera de la provincia en materia de obra pública.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una jornada de supervisión de obras en la localidad de Los Pereyra, donde el Gobierno de Tucumán ejecuta un plan integral de recuperación vial y modernización del alumbrado público. Los trabajos, financiados íntegramente con recursos provinciales, se centraron en la ruta provincial 327, un corredor estratégico para la salida de la producción de soja y caña de azúcar.

Durante su recorrida, Jaldo dejó inaugurada la primera etapa de un sistema de iluminación LED que alcanzará, en su fase final, la instalación de 151 columnas a lo largo de más de cuatro kilómetros. “Este alumbrado no solo mejora la estética urbana, sino que aporta seguridad a las familias y a los estudiantes que transitan hacia la Escuela N° 335”, destacó el mandatario.

Caminos para la producción y la educación

El operativo vial en la ruta 327 contempla la recuperación de 24 kilómetros que conectan las rutas 303 y 302. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, detalló que se están realizando tareas de perfilado, aporte de material y limpieza de desagües con maquinaria pesada.

Por su parte, el gobernador enfatizó la importancia de mantener los caminos terciarios y secundarios tras el periodo de lluvias. “Por aquí pasan las ambulancias, la policía y los vecinos, pero también es la vía por la que nuestros docentes y alumnos llegan a las escuelas. Nuestra prioridad es que los caminos estén en condiciones para que el ciclo lectivo y la producción no se detengan”, insistió.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Osvaldo Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

Osvaldo Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

Jaldo y Chahla lanzaron obras por $1.400 millones para evitar inundaciones en la capital

Jaldo y Chahla lanzaron obras por $1.400 millones para evitar inundaciones en la capital

Jaldo inauguró un tomógrafo odontológico pediátrico en el Hospital de Niños

Jaldo inauguró un tomógrafo odontológico pediátrico en el Hospital de Niños

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Posteos contra Jaldo: la Justicia Federal rechazó un planteo de la diputada Molinuevo

Posteos contra Jaldo: la Justicia Federal rechazó un planteo de la diputada Molinuevo

Lo más popular
Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000
1

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público
2

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
3

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo
4

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas
5

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943
6

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Más Noticias
Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

La mesa política del Gobierno nacional ajusta estrategias en medio del caso Adorni

Comentarios