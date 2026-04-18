Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra

Por su parte, el gobernador enfatizó la importancia de mantener los caminos terciarios y secundarios tras el periodo de lluvias. “Por aquí pasan las ambulancias, la policía y los vecinos, pero también es la vía por la que nuestros docentes y alumnos llegan a las escuelas. Nuestra prioridad es que los caminos estén en condiciones para que el ciclo lectivo y la producción no se detengan”, insistió.