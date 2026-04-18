Con fondos propios, Jaldo impulsó la recuperación de la ruta 327 y el alumbrado en Los Pereyra

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo supervisó obras viales y de iluminación en Los Pereyra, Tucumán, con fondos propios para recuperar la ruta 327 y fortalecer la seguridad en la zona.
- Las tareas abarcan 24 km clave para el transporte de soja y caña, sumando 151 columnas LED que benefician a vecinos y alumnos de la Escuela N° 335 en sus traslados diarios.
- El plan apunta a sostener la actividad productiva y el ciclo lectivo pese a las lluvias, reafirmando la autonomía financiera de la provincia en materia de obra pública.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una jornada de supervisión de obras en la localidad de Los Pereyra, donde el Gobierno de Tucumán ejecuta un plan integral de recuperación vial y modernización del alumbrado público. Los trabajos, financiados íntegramente con recursos provinciales, se centraron en la ruta provincial 327, un corredor estratégico para la salida de la producción de soja y caña de azúcar.
Durante su recorrida, Jaldo dejó inaugurada la primera etapa de un sistema de iluminación LED que alcanzará, en su fase final, la instalación de 151 columnas a lo largo de más de cuatro kilómetros. “Este alumbrado no solo mejora la estética urbana, sino que aporta seguridad a las familias y a los estudiantes que transitan hacia la Escuela N° 335”, destacó el mandatario.
Caminos para la producción y la educación
El operativo vial en la ruta 327 contempla la recuperación de 24 kilómetros que conectan las rutas 303 y 302. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, detalló que se están realizando tareas de perfilado, aporte de material y limpieza de desagües con maquinaria pesada.
Por su parte, el gobernador enfatizó la importancia de mantener los caminos terciarios y secundarios tras el periodo de lluvias. “Por aquí pasan las ambulancias, la policía y los vecinos, pero también es la vía por la que nuestros docentes y alumnos llegan a las escuelas. Nuestra prioridad es que los caminos estén en condiciones para que el ciclo lectivo y la producción no se detengan”, insistió.