Jaldo y Chahla lanzaron obras por $1.400 millones para evitar inundaciones en la capital

Resumen para apurados
- Jaldo y Chahla iniciaron este viernes obras hídricas por $1.400 millones en el Barrio 360 Viviendas de Tucumán para evitar inundaciones y mejorar el drenaje en la capital.
- Con fondos compartidos entre Provincia y Municipio, el proyecto incluye la adecuación de canales y alcantarillas en zonas de escurrimiento lento afectadas por anegamientos frecuentes.
- La obra beneficiará a 15.000 personas de diez barrios. El gobierno local resalta la inversión con recursos propios como un acto de autonomía frente al recorte de fondos nacionales.
El gobernador Osvaldo Jaldo, junto a la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, encabezó este viernes el acto de inicio de las obras del sistema de desagües pluviales en el Barrio 360 Viviendas, una intervención largamente esperada por los vecinos de la zona y que demandará una inversión de $1.400 millones, financiada en partes iguales entre la Provincia y el Municipio.
Los trabajos apuntan a resolver una problemática estructural vinculada a la evacuación de aguas pluviales en una zona de pendientes suaves, escurrimientos lentos y anegamientos frecuentes. El proyecto contempla la adecuación del Canal Sur Nueva Esperanza, en el perímetro sudoeste, y la mejora del Canal Norte Alejandro Heredia, en el sector noreste. Ambas intervenciones buscan aumentar la capacidad de conducción y reducir el riesgo de inundaciones que afecta históricamente a la región.
Entre las tareas previstas se incluyen la demolición y reconstrucción de alcantarillas con mayores dimensiones, la mejora del perfil de los canales, su profundización, limpieza y optimización del escurrimiento.
Según explicó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Claudio Bravo, el proyecto se basó en estudios topográficos que permitieron intervenir en zonas de baja pendiente y se prevé el uso de alta tecnología para mejorar la precisión en los niveles. También se demolerán cinco alcantarillas para mejorar la capacidad de drenaje y reducir las inundaciones en la calle Jujuy, beneficiando a unas 15.000 personas.
"Un día muy importante para Tucumán"
Durante el acto, Jaldo destacó la relevancia de la obra y la articulación entre los distintos niveles del Estado: "Hoy es un día muy importante para Tucumán, pero fundamentalmente para nuestra capital. Estamos dejando oficialmente iniciadas las obras que los vecinos venían pidiendo desde hace mucho tiempo, vinculadas a cuestiones hídricas y pluviales, que van a mejorar la calidad de vida de la gente".
El mandatario explicó que los trabajos permitirán atenuar los efectos de las lluvias intensas en más de diez barrios de la zona: "Cuando caen muchos milímetros en poco tiempo, nuestros canales y desagües se saturan y ahí empieza el daño. Con esta obra, vamos a darle mayor amplitud, profundidad y revestimiento a los canales para que el agua pueda escurrir mucho más rápido y se produzcan menos desbordes".
Asimismo, Jaldo remarcó el esfuerzo de la provincia: "Hoy estamos haciendo obras de infraestructura con mucho esfuerzo y sacrificio, en momentos muy difíciles que vive el mundo y el país. Nos dicen que hay que hacer obras cuando la Nación, a esta altura del mandato, no puede cortar una cinta de inauguración en ninguna provincia argentina. Esto marca la diferencia de Tucumán con el Gobierno nacional: nosotros hablamos poco y hacemos mucho".
El gobernador también resaltó la coordinación entre Provincia y Municipio como un eje central para la ejecución de obras: "Esta es la foto de unidad que tenemos en lo institucional para llegar con soluciones a todos los tucumanos. Pero también es la foto de un espacio político que viene dando soluciones permanentes mientras otros a distancia critican o cuestionan sin responsabilidad institucional".
Por su parte, Chahla valoró la continuidad de las intervenciones: "A dos años y medio de nuestra gestión, continuamos con esta obra tan importante para barrios populosos. Esto empezó el primer día de gestión con una planificación estratégica y, en la medida que podemos y dentro de nuestros recursos económicos en momentos difíciles, decidimos empezar por acá".
El vicegobernador Acevedo, en tanto, celebró la concreción del proyecto: "Con mucha alegría felicitamos a la intendenta, porque después de los proyectos no quedó solo en proyectos, sino que hoy se inicia la ejecución de un plan integral que no solo beneficia a los habitantes de los alrededores, sino a todos los tucumanos".