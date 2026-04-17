Jaldo y Chahla lanzaron obras por $1.400 millones para evitar inundaciones en la capital

Asimismo, Jaldo remarcó el esfuerzo de la provincia: "Hoy estamos haciendo obras de infraestructura con mucho esfuerzo y sacrificio, en momentos muy difíciles que vive el mundo y el país. Nos dicen que hay que hacer obras cuando la Nación, a esta altura del mandato, no puede cortar una cinta de inauguración en ninguna provincia argentina. Esto marca la diferencia de Tucumán con el Gobierno nacional: nosotros hablamos poco y hacemos mucho".