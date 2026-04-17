Osvaldo Jaldo entregó 24 viviendas en Amaicha del Valle

El mandatario provincial resaltó el trabajo conjunto en un contexto complejo, "a las bellezas naturales las tenemos que acompañar con inversiones y políticas claras, especialmente en los momentos difíciles que vive nuestra Patria. Trabajando en equipo con los comisionados y el intendente, hemos logrado en poco tiempo lo que en muchos años no se consiguió. Felicito a las 24 familias que hoy hicieron realidad el sueño del techo propio; estas casas son para toda la vida y para sus descendientes".