Guerra en Medio Oriente: Líbano e Israel aceptan una tregua de 10 días

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, de comienzo inmediato, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países.
No se informó si el movimiento libanés Hezbollah se sumará al acuerdo, pero un parlamentario vinculado al grupo respaldado por Irán dijo que lo respetarán si Israel cesa los ataques.
Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano celebraran una reunión en Washington.
“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M.” hora del este (21H00 GMT), escribió Trump en su red social Truth Social.
Señaló también que instruyó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países “a fin de lograr una paz duradera”.
“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel. Posteriormente el 2 de marzo, Hezbollah arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.
Los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2.000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.
El anuncio de la tregua se produce en medio de los esfuerzos de Washington por un acuerdo que ponga fin a la guerra.
Teherán ha insistido en que un alto el fuego en Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo.
El diputado de Hezbollah Ibrahim al Musawi dijo que su grupo respetará el alto al fuego si Israel deja de atacar al movimiento proiraní.
“Nosotros, en Hezbollah, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros y de que Israel no lo aproveche para llevar a cabo asesinatos”, dijo.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que “acoge con satisfacción” el anuncio del presidente Trump.
Salam dijo que celebra el cese de hostilidades y afirmó que es “una demanda clave” que Líbano buscó desde el primer día de la guerra entre Hezbollah e Israel.
El ejército libanés informó que los ataques israelíes que destruyeron el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani,, aislaron la zona sur del resto del país.
El ejército israelí volvió a pedir a los civiles que evacúen toda la zona del sur de Líbano hasta el río Zahrani, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera.
Bombas en el sur
El jefe del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, dijo el miércoles haber ordenado que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur de Líbano hasta el río Litani fuera convertida en una “zona de exterminio” del grupo proiraní Hezbollah.
Horas antes de que entrara en vigor el alto el fuego, un bombardeo israelí contra la localidad de Ghazieh, en el sur de Líbano, mató a unas siete personas y dejó 33 heridos. El Ministerio de Salud libanés indicó que el balance de víctimas es preliminar.
Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel en represalia por los bombardeos israelíes-estadounidenses contra Irán que desencadenaron la guerra en Medio Oriente.