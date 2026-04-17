Guerra en Medio Oriente: Líbano e Israel aceptan una tregua de 10 días

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel. Posteriormente el 2 de marzo, Hezbollah arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.