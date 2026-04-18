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Máxima tensión en el Golfo: Irán cerró el estrecho de Ormuz y abrió fuego contra buques británicos

La región está bajo fuego y el cierre estratégico de Irán puso en jaque al suministro energético mundial.

Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Irán cerró hoy el estrecho de Ormuz y atacó buques británicos tras el bloqueo de EE.UU. a sus puertos, generando una escalada militar de alta tensión en el Golfo.
  • La Guardia Revolucionaria usó lanchas y proyectiles contra un petrolero y un carguero. El cierre total dejó varados a 200 buques tras el anuncio oficial de la Armada iraní.
  • Al circular por allí el 20% del crudo mundial, el bloqueo amenaza la estabilidad económica global y aumenta el riesgo de un conflicto bélico directo entre potencias.
Resumen generado con IA

El estrecho de Ormuz se convirtió hoy en un escenario de combate. La Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra un petrolero vinculado al Reino Unido y un buque portacontenedores, apenas horas después de anunciar el cierre total del paso marítimo. 

Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, el primer ataque fue ejecutado por lanchas rápidas que interceptaron al petrolero a 37 kilómetros de la costa de Omán.

A pesar de la ráfaga de disparos, no se reportaron heridos ni daños graves en la tripulación. Sin embargo, la agresión obligó a decenas de embarcaciones -incluido un superpetrolero de bandera india- a abortar su ruta y dar la vuelta. Un segundo incidente involucró a un buque portacontenedores, que fue impactado por un "proyectil desconocido", dañando parte de su carga.

El mensaje de Teherán

La escalada se desencadenó tras un desafiante mensaje radial emitido por la Armada iraní. “Ante el incumplimiento de EEUU de sus compromisos, declaramos el estrecho completamente cerrado. No se permite el paso a ningún buque de ninguna nacionalidad”, decía el texto del comunicado. 

Este movimiento respondió a la decisión de la administración de Donald Trump de mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Actualmente, unos 200 buques y 20.000 marineros permanecen varados en la zona. Con el 20% del petróleo y gas mundial transitando por este cuello de botella, el nuevo bloqueo amenaza con desestabilizar la economía global y empujar a las potencias hacia un conflicto abierto.

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