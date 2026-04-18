Máxima tensión en el Golfo: Irán cerró el estrecho de Ormuz y abrió fuego contra buques británicos

A pesar de la ráfaga de disparos, no se reportaron heridos ni daños graves en la tripulación. Sin embargo, la agresión obligó a decenas de embarcaciones -incluido un superpetrolero de bandera india- a abortar su ruta y dar la vuelta. Un segundo incidente involucró a un buque portacontenedores, que fue impactado por un "proyectil desconocido", dañando parte de su carga.