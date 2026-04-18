Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

SECTOR NORTE. El predio de 19 hectáreas comenzará a ser mejorado.
Resumen para apurados
- José Cano presentó un proyecto para prohibir la cesión de las 19 hectáreas de Campo Norte en Tucumán, buscando garantizar su uso exclusivo como parque público ante el inicio de obras.
- Tras 30 años de postergaciones y fallidos intentos de transferencia a terceros, el Ejecutivo inició la puesta en valor mientras se propone crear un consorcio de gestión comunitaria.
- La medida busca mitigar el déficit de espacios verdes en la capital y consolidar un pulmón recreativo que beneficia a miles de vecinos, impidiendo futuras privatizaciones del predio.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular