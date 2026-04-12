Campo Norte: activan las obras para la creación de un parque

Los trabajos de limpieza y refacción del espacio tomarán rumbo una vez que se apaciguen las urgencias por los efectos de las inundaciones. Luego de ordenar la superficie, y de manera progresiva, se avanzará con la ejecución del Parque Norte. “El proyecto va a ir tomando forma a medida que los recursos del Estado, el equipamiento, la maquinaria que demanda y los dineros requeridos para la inversión lo puedan convertir en parque. Ese es el deseo que perseguimos”, aseveró la funcionaria.