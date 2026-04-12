Campo Norte: activan las obras para la creación de un parque

Sobre la avenida Estado de Israel y Bolivia pueden observarse carteles que anuncian el inicio de obras en Campo Norte. El Gobierno de la Provincia comenzará la puesta en valor del predio con trabajos sobre la iluminación y la caminería, y con el tiempo, se proyecta la conformación de un parque de 19 hectáreas de verde que incluya espacios de recreación y deportivos, además de un sector apto para las ferias de barrio.
“Campo Norte. Propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán. Puesta en valor con destino a Parque Provincial”, dice el letrero. Y es que, en los últimos meses, la Fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls ha trabajado en la regularización de los espacios ocupados en el terreno y se recuperaron 19 hectáreas de suelo. Únicamente media hectárea quedó en manos de una federación de voley local, cuyas escrituras ya habían sido transferidas.
Con la situación dominial estabilizada casi por completo -en los próximos días se concretaría la recuperación de los últimos tres espacios pendientes-, el Gobierno liderado por Osvaldo Jaldo apunta a cumplir con el destino preestablecido hace décadas para Campo Norte: la creación de un parque que se convierta en el tercer pulmón verde de la Capital tucumana.
Reacondicionamiento
“La Provincia tiene la vocación de abrir (el espacio) a la comunidad y que todo el mundo pueda acceder a él en términos de caminería e iluminación suficientes, que es en lo que estamos por trabajar. Hoy el Campo todavía está en situación de oscuridad y descuido, así que hay que limpiarlo y empezar a trabajar”, explicó la fiscal Pedicone de Valls a LA GACETA.
Los trabajos de limpieza y refacción del espacio tomarán rumbo una vez que se apaciguen las urgencias por los efectos de las inundaciones. Luego de ordenar la superficie, y de manera progresiva, se avanzará con la ejecución del Parque Norte. “El proyecto va a ir tomando forma a medida que los recursos del Estado, el equipamiento, la maquinaria que demanda y los dineros requeridos para la inversión lo puedan convertir en parque. Ese es el deseo que perseguimos”, aseveró la funcionaria.
El anteproyecto
De hecho, la cartera de Obras Públicas que dirige Marcelo Nazur ya cuenta con un borrador que promete un parque dividido por sectores y con diferentes propósitos. “Va a ser progresivo y en la medida de las posibilidades económicas de la Provincia. Después le tocará al Ministerio empezar con estas mejoras que estamos planificando”, remarcó Pedicone de Valls.
El anteproyecto contempla, por ejemplo, la selección de la parcela comprendida entre avenida Estado de Israel y Bolivia como el “sector Feria” para los eventos barriales, donde se prevé agregar pérgolas, circulaciones fluidas y equipamiento para las ventas. Hacia el este se planifica una zona destinada a servicios y un centro de conferencias; y seguido, un espacio con juegos de niños, rampas y merenderos en la intersección con la calle Castelli.
Sobre esa misma vía se proyecta un área de deportes, y entre Castelli y Ecuador, una “pista de salud” que incluiría espacios semicubiertos para hacer gimnasia. La manzana se cierra nuevamente en Estado de Israel, espacio que se propone destinar al arte y los espectáculos. El centro del planificado Parque Norte tendría, además, un espacio de “descanso y calma”, con presencia de agua, sitios equipados con vegetación y mobiliario para el reposo.
Años de historia
Lo proyectado para Campo Norte no surge de una planificación nueva, sino que es un objetivo que lleva décadas esperando para cumplirse.
Los inmuebles identificados como “ex regimiento de Infantería 19 y Campo Norte” fueron transferidos -oficialmente- a la Provincia en 2006, a través de un convenio suscrito por el Gobierno local y el Estado Mayor General del Ejército.
En el acuerdo se asentaba que “la presente venta se realiza con el compromiso de destinar el predio a la creación de un amplio espacio verde, debidamente parquizado que funcionará como pulmón natural de la zona en que se encuentra ubicado, como así también para la ubicación de dependencias públicas y equipamiento comunitario”.
Con el tiempo, las obras no llegaron a concretarse y distintas parcelas del predio fueron ocupadas indebidamente. “Hoy se ocupan los fines de semana, sobre todo con prácticas deportivas que, en algunos casos, tomaron dimensión de algo más instalado, dominial. Nosotros somos conscientes del valor que representa el deporte, pero ese acceso tiene que ser abierto y no puede ser usado selectivamente”, planteó Pedicone de Valls. El Gobierno también alertó sobre afectaciones cuyas obras no fueron realizadas.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante impulsa en comisiones la elaboración de un proyecto de ordenanza para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que se involucre en los trabajos del Parque Norte. En las últimas semanas, el comité de Planeamiento encabezado por Facundo Vargas Aignasse solicitó informes a la Fiscalía de Estado de la Provincia para conocer la situación dominial del inmueble y avanzar en una normativa para San Miguel de Tucumán.