Inundaciones en Tucumán: ¿vamos a seguir actuando como si no conociéramos el problema?

Si profundizamos la historia de inundaciones recientes de nuestra provincia muestra una persistencia preocupante: seguimos subestimando la dinámica de cuencas y ríos, así como el papel fundamental de las yungas en la regulación del agua. Se han ignorado estudios científicos locales sobre cambio climático, no se han interpretado ni atendido señales tempranas —como la modificación en el régimen de precipitaciones o los eventos térmicos extremos— y se han postergado decisiones estructurales clave. Entre esas postergaciones se cuentan la falta de intervención a escala de cuencas, la ausencia de obras integrales y la no reglamentación o actualización de leyes fundamentales, como la Ley Provincial Nº 7.696 de Bienes Inundables (2005) o el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley Provincial Nº 8.304), cuyo proceso de actualización acumula años de demora. Mientras tanto, seguimos actuando desde la emergencia, mientras las inundaciones se comportan como un “enemigo” recurrente que año tras año provoca daños previsibles.