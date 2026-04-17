Para el CV: estos son algunos cursos gratis con certificado para destacar sin experiencia

Resumen para apurados
- Jóvenes argentinos acceden a cursos gratuitos con certificado en áreas como IA y Excel para fortalecer sus CV y facilitar su inserción laboral ante la falta de experiencia previa.
- El mercado laboral demanda habilidades en análisis de datos, marketing y gestión. Plataformas como Google, Microsoft y Santander ofrecen formación ante la frustración del primer empleo.
- La formación autónoma digital se consolida como un diferencial competitivo. Para 2026, demostrar capacidad de aprendizaje continuo será tan valioso como la experiencia laboral formal.
Salir al mercado laboral con el currículum vitae en blanco es una de las mayores frustraciones para jóvenes que buscan su primer trabajo. Las ofertas piden experiencia, pero nadie explica cómo empezar.
En ese escenario, los cursos online gratuitos se volvieron una herramienta clave: permiten sumar habilidades concretas, obtener certificados y mostrar iniciativa, incluso sin haber tenido un empleo formal.
La diferencia no está en acumular cursos, sino en elegir bien qué aprender.
Habilidades que hoy pesan en un CV
Las empresas buscan perfiles que puedan adaptarse rápido y resolver tareas específicas. Por eso, hay áreas que se repiten en búsquedas laborales, incluso para puestos junior:
- manejo de herramientas digitales
- análisis básico de datos
- uso de inteligencia artificial
- organización y gestión de tareas
- comunicación en entornos digitales
No hace falta dominar todo, pero sí mostrar una base.
Cursos gratis que realmente suman
Excel (Santander Open Academy)
Cursos de nivel básico a intermedio con certificado. Excel sigue siendo una de las habilidades más pedidas en áreas administrativas, contables y de gestión. Saber usar fórmulas, tablas y gráficos puede marcar una diferencia en un CV sin experiencia.
Inteligencia Artificial (University of Helsinki)
El curso “Elements of AI” es uno de los más populares del mundo. No requiere conocimientos previos y explica desde cero cómo funciona la inteligencia artificial. Es útil para cualquier carrera porque introduce herramientas que ya están presentes en casi todos los trabajos.
Análisis de datos (The Open University)
Un curso corto para aprender a trabajar con datos en Excel: cómo analizarlos y convertirlos en gráficos claros. Es especialmente útil para áreas como marketing, administración y finanzas.
Certificados profesionales de Google (en Coursera)
Programas más completos en áreas con alta demanda laboral: marketing digital y e-commerce, ciberseguridad, soporte IT, gestión de proyectos, análisis de datos y diseño UX. No exigen experiencia previa y están pensados para insertarse en el mundo laboral.
Programas de Microsoft y LinkedIn
Incluyen cursos sobre inteligencia artificial, productividad y habilidades blandas. También abordan temas como comunicación, toma de decisiones y trabajo en equipo, cada vez más valorados en entrevistas.
Cómo elegir (y no perder tiempo)
No todos los cursos sirven para todos los perfiles. Una estrategia simple:
1. elegir 1 o 2 áreas relacionadas con el tipo de trabajo que buscás
2. completar cursos cortos primero, para obtener certificados rápido
3. aplicar lo aprendido en algo concreto (un proyecto, un Excel, un perfil de LinkedIn)
Un CV con pocos cursos, pero bien elegidos, pesa más que una lista larga sin coherencia.
El diferencial no es el certificado
El certificado suma, pero lo que realmente importa es lo que podés hacer con ese conocimiento. En entrevistas, cada vez es más común que pidan ejemplos prácticos.
Saber usar Excel para organizar datos, entender cómo funciona la IA o poder analizar información básica puede ser el punto de entrada a un primer empleo.
El CV en blanco ya no es un límite definitivo. Hoy, cualquier joven con acceso a internet puede empezar a construir un perfil laboral desde su casa.
No se trata de estudiar todo, sino de dar el primer paso con herramientas que sí tienen impacto. Porque en 2026, mostrar que aprendés por tu cuenta también cuenta como experiencia.