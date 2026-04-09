Caminos secundarios en mal estado impiden a productores cañeros sacar la cosecha en el sur tucumano
Resumen para apurados
- Productores de Tucumán denuncian que caminos y puentes colapsados impiden iniciar la zafra en el sur provincial debido a lluvias récord y falta de mantenimiento de infraestructura.
- Las precipitaciones superaron los 1.430 mm anuales, agravando el anegamiento por napas altas y el histórico abandono de canales de drenaje que conectan las fincas con los ingenios.
- La crisis logística disparará costos de flete y pone en riesgo la cosecha. El sector exige inversión estatal en obras hídricas para evitar una caída en la competitividad regional.
La red de caminos secundarios en el sur de Tucumán atraviesa una de sus peores crisis en años. Con lluvias que ya superaron los registros anuales habituales, los productores denuncian caminos intransitables, puentes colapsados y serias dificultades para sostener la actividad en plena antesala de la zafra.
Rolando Alberto Campos, productor cañero de la zona de Villa Quintero, describió a LA GACETA un escenario crítico. “toda la red de puentes está colapsada”, aseguró a este diario, al tiempo que advirtió que muchos caminos rurales están “destrozados totalmente” y que en algunos sectores “no pasa ni una camioneta”.
Los caminos secundarios, que conectan campos, pequeñas localidades y zonas productivas con las rutas principales y los ingenios, son clave para el traslado de la caña de azúcar. Sin embargo, su deterioro no es nuevo. “Históricamente estuvieron en mal estado, pero con esta cantidad de lluvias la situación se agravó mucho más”, explicó.
Según detalló, en la región ya se registraron entre 1.420 y 1.430 milímetros de lluvia en lo que va del año, cuando el promedio anual ronda los 1.300 mm. “Es una enormidad de agua”, agregó. La zona, además, presenta napas altas, lo que agrava el anegamiento y acelera el deterioro de los caminos de tierra.
Uno de los puntos más afectados es el denominado “camino de la suerte”, utilizado por pequeños productores para trasladar su producción hacia los ingenios La Providencia y Santa Rosa. “Está destrozado totalmente”, insistió. A esto se suman los tramos entre Villa Quintero, La Florida y Villa Batiruana, donde el tránsito es prácticamente imposible. “Ayer anduve en una moto tipo cross y terminamos caminando”, relató.
El impacto no es solo logístico, sino también económico. Campos dijo que los costos de flete se dispararán, en un contexto ya complejo por el precio del gasoil. “No tenemos prácticamente ningún camino en condiciones para sacar la producción”, señaló.
A pocos días del inicio de la zafra en algunos ingenios, la preocupación crece. “Hoy no puede pasar ninguna máquina para cosechar”. Frente a este panorama, los productores buscan alternativas improvisadas: “nos vamos a dar maña para ver cómo resolvemos el inconveniente”, contó.
Problemas estructurales
El productor también apuntó a problemas estructurales y de larga data. Recordó que en la década del 90 se impulsó un proyecto de readecuación de cuencas que incluyó canalizaciones, lo que permitió mitigar el impacto de las lluvias en zonas habitadas. Sin embargo, advirtió que la falta de mantenimiento y planificación agravó la situación actual.
Entre las causas, mencionó el abandono de antiguos sistemas de drenaje vinculados a ingenios cerrados y la ocupación de canales por parte de vecinos, lo que altera el curso natural del agua. “El agua busca su curso y hoy está destruyendo los caminos”.
Campos también cuestionó la falta de recursos en áreas clave del Estado provincial, como la Dirección de Suelos o Recursos Hídricos. “No cuentan con presupuesto. Todo está concentrado en el Ministerio del Interior y eso termina dañando al sector productivo”, sostuvo.
Mientras tanto, los productores avanzan con iniciativas propias, como tareas de forestación en las márgenes del río Seco para evitar la erosión. Sin embargo, advierten que sin intervención estatal sostenida, la situación podría agravarse. “El problema de los ríos en el sur de la provincia es una catástrofe”, concluyó.