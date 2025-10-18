Secciones
La economía local y los caminos rurales

Desde hace años las entidades ruralistas de Tucumán vienen reclamando por el deplorable estado de las rutas provinciales y de las vías secundarias. Las autoridades parecen no ver la relación entre los caminos y la economía: por ellos entran los insumos para producir, y salen las toneladas de lo producido. El productor debe atender su parte; pero el Estado es responsable del mantenimiento.

Gustavo Frías Silva
Por Gustavo Frías Silva Hace 7 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
