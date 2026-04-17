Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza actividades culturales y recreativas este fin de semana en espacios públicos para fomentar el esparcimiento de las familias.
- La agenda incluye ferias, paseos históricos y un festejo especial por el Día del Patinador. Los eventos integran talleres de compostaje y recorridos guiados por el casco histórico.
- Estas iniciativas buscan dinamizar el turismo local y la economía de los emprendedores. La concurrencia masiva dependerá del clima, ya que muchas propuestas son al aire libre.
Este fin de semana los vecinos pueden disfrutar de las actividades recreativas, culturales y artísticas organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con propuestas nuevas y otras que ya son clásicas en la ciudad. La singularidad de la agenda estará en una actividad programada para el sábado.
En la Pista de Ciclismo del Parque 9 de Julio se realizará un festejo por el “Día Mundial del Patinador”. Quienes asistan disfrutarán de juegos, música y mucha diversión. La fecha es celebrada por clubes, escuelas de patinaje y patinadores de todo el país honrando a Santa Lidwina de Schiedam, considerada la santa patrona de los patinadores, quien sufrió una caída patinando en 1395. Tras accidentarse patinando, quedó postrada pero devota a la fe hasta su muerte el 14 de abril de 1433.
El detalle de la agenda es el siguiente:
Viernes 17
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
12 – Nueva edición del paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia. En caso de precipitaciones, el paseo se realizará a bordo del Bus Turístico.
14 a 20 – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
14.30 - En el marco de los festejos por el 25° aniversario del Jardín de Infantes Municipal Espiguitas, el viernes habrá una kermés y la presentación de una carroza alusiva en el establecimiento ubicado en Eugenio Méndez 375, en San Cayetano.
17 a 19- En la Plaza del Barrio San Martín, en avenida Horacio Poviña y Alsina, habrá una jornada del programa "La Muni en las Plazas", con la presentación de la Banda de Música Municipal, talleres y juegos para niños, Eco Canje y un puesto de la Dirección de Población Animal. Se suspende por lluvia.
19 a 20.30 – Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. Se suspenden por lluvia.
20 - El Bus Turístico SMT ofrecerá el recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio. La salida es desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito. Se suspende por lluvia.
21 - En la Casa Museo de la Ciudad, Salta 532, se ofrecerá un concierto "Lunfarda: Mujeres en el Tango", que recorre la obra de compositoras desde los inicios del género hasta la actualidad. Participarán Timna Comedi, Nadia González, Bernarda Diosque, Eugenia Haro y María Lacroix. Luego del espectáculo habrá DJ en vivo. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Sábado 18 de abril
9 a 12- En el marco del Mes del Compostaje, en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, se dictará el taller gratuito “Regenerando suelos, cuatro tipos de compost”. El dictado está a cargo del capacitador Liberal Hostier, integrante de la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica. El curso cuenta con 30 cupos por orden de llegada. Este ciclo de charlas está organizado por el Municipio, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de la cooperativa agroecológica “La Soñada”.
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
10 – En la Pista de Ciclismo del Parque 9 de Julio se realizará un festejo por el Día Mundial del Patinador. Se suspende por lluvia.
11- El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21 – Como todos los fines de semana por la tarde, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 18 de abril, a las 18, se dictará un Eco Taller de creación de flores de tela y habrá un nuevo “Bingo de Plantas”. Estas actividades no requieren inscripción previa. No se suspenden por lluvia.
18 - En el marco del programa La Muni en las Plazas y del ciclo "Teatro en los Barrios", se presentará el Murgón del Mate Cocido en el Barrio Oeste II, en calle Esteban Echeverría 1381. La murga del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido llega con percusión y zancos para invitar a vecinas y vecinos a sumarse a una celebración llena de música y movimiento. Evento libre y gratuito. Se suspende por lluvia.
18 a 23 - Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 00- Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 01 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
18 a 00 - Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
20 - El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
20.30 - En el marco del programa "La Muni en las Plazas", el Parque Guillermina (avenida Mate de Luna 4100) será escenario del evento "La Ciudad Late", una propuesta cultural al aire libre que invita a disfrutar de la música y el encuentro, con entrada gratuita. La jornada contará con la participación del grupo de fusión afrolatinoamericana "Son del Mate" y del ensamble de percusión con señas "Late". Además, habrá feria gastronómica y estará el puesto de Eco Canje. Se suspende por lluvia.
Domingo 19 de abril
11 y 16 - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21 – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
18 - Se presentará El show de Macacho con su show de circo en la Plaza de Villa Luján, ubicada en Mendoza y Necochea, en el marco del ciclo Teatro en los Barrios y del programa La Muni en las Plazas. La presentación está a cargo del artista Nacho Pondal. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
18 a 23- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Se suspende por lluvia.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Se suspende por lluvia.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Se suspende por lluvia.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Se suspende por lluvia.
18 a 00 - Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Se suspende por lluvia.
18 a 23 – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia.
19.30 - En el marco del ciclo "La Muni en las plazas", se dictará un taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
21 - Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa “La Muni en las Plazas”. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
En el Teatro Municipal Rosita Ávila
El sábado, desde las 21, se presentará la obra musical y humorística “Fanfarria: Al latido de un compás”, del trío vocal Vox Popurri, en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Las entradas tienen un valor de $ 36.000. Se pueden conseguir en la ticketera digital a través del enlace https://entradas.smt.gob.ar/Espectaculo/Ver/68 o en la boletería del teatro, que atiende días hábiles, de 9 a 18 h, y los días de función desde las 17.