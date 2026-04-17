Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

En el Teatro Municipal Rosita Ávila

El sábado, desde las 21, se presentará la obra musical y humorística “Fanfarria: Al latido de un compás”, del trío vocal Vox Popurri, en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Las entradas tienen un valor de $ 36.000. Se pueden conseguir en la ticketera digital a través del enlace https://entradas.smt.gob.ar/Espectaculo/Ver/68 o en la boletería del teatro, que atiende días hábiles, de 9 a 18 h, y los días de función desde las 17.