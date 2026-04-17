SociedadActualidad "El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo", dice la mejor sommelier de Argentina Alma Cabral Arrieta destaca las bondades de la cepa que hoy celebra su día internacional. "Es un varietal que en Argentina encontró el lugar en el mundo", asegura. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EXPERTA. Cabral Arrieta mostró sus conocimientos en el certamen que la consagró como mejor sommelier del país. Por Edu Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas El mundoArgentina Tamaño texto Comentarios Lo más popular 10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje