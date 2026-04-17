Los ganadores de los Números de Oro usarán la mayor parte del dinero para mejorar sus viviendas

La semana N° 3 de una nueva edición de Números de Oro -el tradicional entretenimiento de LA GACETA- llevó alegría a varias familias de distintos lugares de Tucumán. En efecto, cuatro lectores se repartieron el pozo acumulado de $7.000.000.
Edgardo Orlando Ganatios (59 años), Claudio Daniel González (45), Sebastián Soria (39) y Antonio Francisco Frías (76) presentaron tarjetas ganadoras, y cada uno cobrará $1.750.000.
Edgardo vive en Villa Hileret (Río Chico). Es empleado público, y vive con su esposa y sus dos hijos. Dijo que el dinero le viene muy bien para saldar deudas.
Antonio está jubilado; vive con su esposa al 2.100 de la Matienzo, en San Miguel de Tucumán. Contó que con su parte del premio le gustaría terminar la casa.
Claudio vive en Banda del Río Salí, con su esposa y con sus dos hijos. Allí también tiene un almacén de ramos generales. “El jueves a la mañana justo tenía que hacer varios trámites en el centro, cosas personales: ir al banco, al colegio los chicos y algunas compras para el negocio. Ahí controlé los números de ese día, y me di cuenta de que había ganado”, contó. “Ahí se me sumó otro trámite: llegarme hasta LA GACETA con la tarjeta”, agregó, riendo. “Estoy contento, muy contento; la verdad que soy muy afortunado...”, celebró.
No recuerda desde cuándo juega a los Números de Oro, pero se animó a estimar que alrededor de dos décadas. “Con la plata quiero hacer algunas mejoras en la casa”, dijo.
Reparaciones y refacciones
Sebastián, que es empleado de comercio, también estaba muy contento con la noticia de que había sido uno de los ganadores del pozo acumulado de los Números de Oro. Vive con su esposa en calle Miguel Lillo al 1.200. Ambos venían maquinando la idea de hacerle a la vivienda algunas reparaciones y refacciones. “El premio vino muy bien para que podamos avanzar con esa idea”, celebró. Según contó, una tía de él les avisó que habían ganado. “Ella controla siempre la tarjeta; es muy fanática de LA GACETA, y juega desde siempre los Números de Oro”, dijo.
Con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores podrán participar por un pozo de $ 3.500.000. Si el cartón lleva el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio. Números de Oro, que sigue repartiendo premios y alegría entre los tucumanos semana a semana. Cada nueva edición renueva la ilusión de miles de lectores que buscan ser los próximos ganadores.
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