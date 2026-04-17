Los ganadores de los Números de Oro usarán la mayor parte del dinero para mejorar sus viviendas

Reparaciones y refacciones

Sebastián, que es empleado de comercio, también estaba muy contento con la noticia de que había sido uno de los ganadores del pozo acumulado de los Números de Oro. Vive con su esposa en calle Miguel Lillo al 1.200. Ambos venían maquinando la idea de hacerle a la vivienda algunas reparaciones y refacciones. “El premio vino muy bien para que podamos avanzar con esa idea”, celebró. Según contó, una tía de él les avisó que habían ganado. “Ella controla siempre la tarjeta; es muy fanática de LA GACETA, y juega desde siempre los Números de Oro”, dijo.