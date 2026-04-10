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Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Legisladores tucumanos procuran fortalecer la gestión coordinada de las provincias del norte ante fenómenos cada vez más devastadores. Proponen crear un sistema conjunto ante crecidas de ríos.

MONITOREO. Buscan que se analice de forma conjunta el estado de los ríos y cuencas hídricas compartidas. MONITOREO. Buscan que se analice de forma conjunta el estado de los ríos y cuencas hídricas compartidas.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Legisladores de Tucumán proponen ante el Parlamento del Norte Grande crear un comité para gestionar cuencas hídricas y mitigar inundaciones en el NOA ante eventos climáticos extremos.
  • Tras graves inundaciones en la región, la iniciativa busca unificar el monitoreo y alertas tempranas entre Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero mediante datos en tiempo real.
  • El proyecto busca institucionalizar la cooperación regional para superar la gestión aislada de recursos, protegiendo a la población frente al aumento de fenómenos climáticos críticos.
Resumen generado con IA

Legisladores tucumanos impulsan ante el Parlamento del Norte Grande Argentino un proyecto que busca fortalecer la gestión coordinada de los recursos hídricos en la región debido a los fenómenos devastadores que vienen sucediendo de modo más recurrente y sorpresivo. La iniciativa que lleva las firmas de Carlos Gómez y del monterizo Francisco Serra plantea la creación de un Comité Interprovincial de Información, Monitoreo y Gestión de Cuencas Hídricas, con participación de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Esta iniciativa es una de las que serían debatidas en las comisiones del Parlamento Norte Grande Argentino, que se desarrollará en esta provincia desde el próximo lunes (ver aparte).

El objetivo central de la propuesta es que se mejore la respuesta frente a eventos climáticos extremos, en un contexto marcado por la creciente frecuencia de lluvias intensas, crecidas de ríos y fenómenos meteorológicos que afectan a múltiples jurisdicciones de manera simultánea. En ese sentido, la iniciativa apunta a establecer un ámbito institucional de coordinación permanente entre provincias que comparten cuencas y sistemas de drenaje.

Consecuencias directas

“Las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero comparten cuencas hídricas que presentan una dinámica común, en la cual los fenómenos producidos en una jurisdicción pueden generar consecuencias directas en otra, particularmente en zonas ubicadas aguas abajo. Un ejemplo claro y palpable de ello son las terribles inundaciones que sufrió recientemente la provincia de Tucumán, con principal epicentro en la ciudad de La Madrid: quedó completamente anegada y bajo del agua, con miles de personas evacuadas y una pérdida inestimable”, señalaron los legisladores.

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

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De acuerdo con el texto, el comité tendría como función principal realizar un análisis continuo del estado de los ríos y cuencas hídricas compartidas, con el fin de prevenir, mitigar y alertar sobre situaciones de riesgo. La iniciativa subraya la necesidad de superar la fragmentación en la gestión del agua, promoviendo un enfoque regional que contemple la dinámica integral de los sistemas hídricos.

Entre las herramientas previstas, el proyecto destaca el intercambio sistemático de información hidrometeorológica en tiempo real. Este punto es considerado clave para anticipar escenarios críticos, ya que permitiría a las provincias contar con datos actualizados sobre precipitaciones, niveles de ríos y posibles desbordes. Además, el comité tendría a su cargo la elaboración de informes técnicos periódicos sobre el comportamiento de las cuencas, lo que contribuiría a una planificación más eficiente.

“En este contexto, resulta imprescindible adoptar un enfoque regional, coordinado preventivo, que supere las limitaciones de la gestión aislada de los recursos hídricos”, enfatizaron los legisladores justicialistas.

Alertas interprovinciales

Otro de los ejes centrales del proyecto es la coordinación de acciones preventivas y la implementación de protocolos de emergencia conjuntos. En situaciones de crecidas o inundaciones, la articulación entre jurisdicciones resulta determinante para reducir daños materiales y proteger a la población. En esa línea, la propuesta incluye la generación de sistemas de alerta temprana y alarmas interprovinciales que permitan una comunicación rápida y efectiva.

En particular, el proyecto promueve la creación de un Sistema Regional de Alerta Temprana, orientado a notificar de manera inmediata a las provincias involucradas ante precipitaciones de magnitud o crecidas que puedan impactar aguas abajo. Este mecanismo busca acortar los tiempos de reacción y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias.

Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

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Asimismo, se insta a los poderes ejecutivos provinciales a designar representantes técnicos permanentes que integren el comité. Estos especialistas serían responsables de aportar información, participar en la elaboración de informes y coordinar acciones en sus respectivas jurisdicciones. La participación técnica es vista como un elemento esencial para garantizar el funcionamiento efectivo del organismo.

La propuesta deberá ser analizada por los parlamentarios del norte para definir si el proyecto avanza hacia su aprobación.

Tucumán será sede del plenario del Parlamento del Norte Grande: se realizará la próxima semana, con la participación de 130 legisladores

Entre el lunes y el martes próximo, Tucumán será sede del primer plenario de 2026 del Parlamento del Norte Grande. Se esperan 130 parlamentarios de las 10 provincias que integran el organismo regional para discutir temas que afectan a la región en común. En el debate se buscará avanzar con los problemas comunes que tienen las provincias del norte, como la baja de la recaudación y del consumo, así como el planteo de que la industria argentina está perdiendo espacio por la apertura de las exportaciones. “Vamos a invitar a industriales del norte para que hagan una exposición en Tucumán”, adelantó el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, durante el encuentro en Jujuy para fijar la agenda.

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