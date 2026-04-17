La Casa de Yamil recibe a Franco Barrionuevo

Con tres décadas de trayectoria sobre los escenarios de todo el país, Franco Barrionuevo vuelve a Tucumán para una serie de presentaciones que comenzarán esta noche, a las 22, en La Casa de Yamil (España 153). El compositor e intérprete chaqueño -nacido en Charata- traerá sus canciones caracterizadas por una fuerte impronta poética y relacionadas con el amor, en ritmo de chacarera y zamba. Junto con él estarán Rubén Núñez el Guarany tucumano, Lautaro Rocha y Lucía Farah.
A principios de año, en una nota con el diario Norte de su provincia, Barrionuevo reivindicó que “el folclore está vivo” dentro de un traspaso generacional, pero aclaró que “la literatura tiene un impase, hay un período de transición muy grande en lo que se refiere a poesía; puede haber muchos letristas, pero poetas están quedando muy pocos dentro de mi género”.
La agenda en el circuito de peñas tiene otras opciones, como el Mono Villafañe en El Cardón (Las Heras 50), acompañado por Lucho Aragón y Francis Moreno; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Los Romanceros, Los Serenateños, Belén Reyes, Manolo Herrera y el Chino Agüero y sus Changos. Hasta La Escondida (Miguel Lillo 234) llegará hoy desde Córdoba el grupo El Ocaso; será recibido por La Juntada, Miguel Aragón y Dorita González.
En la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753) tendrá lugar “Copla y verdad”, con Marcelo Vera, Mario Aguirre, Leo Lugones e Isaías Vera.