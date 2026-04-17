La Casa de Yamil recibe a Franco Barrionuevo

La agenda en el circuito de peñas tiene otras opciones, como el Mono Villafañe en El Cardón (Las Heras 50), acompañado por Lucho Aragón y Francis Moreno; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Los Romanceros, Los Serenateños, Belén Reyes, Manolo Herrera y el Chino Agüero y sus Changos. Hasta La Escondida (Miguel Lillo 234) llegará hoy desde Córdoba el grupo El Ocaso; será recibido por La Juntada, Miguel Aragón y Dorita González.