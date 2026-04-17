Secciones
EspectáculosFOLCLORE

La Casa de Yamil recibe a Franco Barrionuevo

Traspaso generacional, pero con ausencia de poetas. “Copla y verdad” se presenta en Tafí Viejo.

Franco Barrionuevo. Franco Barrionuevo.
Hace 6 Hs

Con tres décadas de trayectoria sobre los escenarios de todo el país, Franco Barrionuevo vuelve a Tucumán para una serie de presentaciones que comenzarán esta noche, a las 22, en La Casa de Yamil (España 153). El compositor e intérprete chaqueño -nacido en Charata- traerá sus canciones caracterizadas por una fuerte impronta poética y relacionadas con el amor, en ritmo de chacarera y zamba. Junto con él estarán Rubén Núñez el Guarany tucumano, Lautaro Rocha y Lucía Farah.

A principios de año, en una nota con el diario Norte de su provincia, Barrionuevo reivindicó que “el folclore está vivo” dentro de un traspaso generacional, pero aclaró que “la literatura tiene un impase, hay un período de transición muy grande en lo que se refiere a poesía; puede haber muchos letristas, pero poetas están quedando muy pocos dentro de mi género”.

La agenda en el circuito de peñas tiene otras opciones, como el Mono Villafañe en El Cardón (Las Heras 50), acompañado por Lucho Aragón y Francis Moreno; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Los Romanceros, Los Serenateños, Belén Reyes, Manolo Herrera y el Chino Agüero y sus Changos. Hasta La Escondida (Miguel Lillo 234) llegará hoy desde Córdoba el grupo El Ocaso; será recibido por La Juntada, Miguel Aragón y Dorita González.

En la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753) tendrá lugar “Copla y verdad”, con Marcelo Vera, Mario Aguirre, Leo Lugones e Isaías Vera.

Temas TucumánTafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años
1

10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z
2

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z

Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time
3

Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos
4

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio
5

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje
6

Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje

Más Noticias
El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo, dice la mejor sommelier de Argentina

"El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo", dice la mejor sommelier de Argentina

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Un amor que echó raíces en forma de guitarra

Un amor que echó raíces en forma de guitarra

Comentarios