En medio de crisis en el PAMI y en discapacidad, Gerardo Huesen se reunió con el ministro de Salud de la Nación

En medio del reclamo social por la deuda a prestadores médicos en el PAMI y por el financiamiento del sistema de discapacidad, el diputado nacional, Gerardo Huesen, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, con el objetivo de avanzar en medidas concretas para el sector.