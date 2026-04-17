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En medio de crisis en el PAMI y en discapacidad, Gerardo Huesen se reunió con el ministro de Salud de la Nación

El diputado nacional de LLA mantuvo un encuentro con Mario Lugones.

Lugones (centro) y Huesen (derecha). Lugones (centro) y Huesen (derecha).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Gerardo Huesen se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, en Buenos Aires para abordar la crisis del PAMI y la deuda con prestadores del sistema de discapacidad.
  • Ante reclamos sociales por falta de financiamiento, el Gobierno anunció que desde este mes se regularizarán los pagos a prestadores médicos para saldar deudas de la gestión actual.
  • Esta medida busca estabilizar el sistema de salud y dar respuesta a necesidades urgentes. El oficialismo apunta a mejorar la gestión de recursos frente a críticas por el ajuste.
Resumen generado con IA

En medio del reclamo social por la deuda a prestadores médicos en el PAMI y por el financiamiento del sistema de discapacidad, el diputado nacional, Gerardo Huesen, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, con el objetivo de avanzar en medidas concretas para el sector.

En el encuentro también participaron legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Tras ese acto, Huesen expresó mediante un comunicado que uno de los principales ejes abordados fue la regularización de los pagos adeudados a prestadores. 

En ese sentido, aseguró que “desde este mes comenzarán a recibir los pagos correspondientes en tiempo y forma, junto con una regularización paulatina de los pendientes”, lo que representa una respuesta a uno de los reclamos más urgentes del sector.

El legislador por Tucumán resaltó también, a través de sus redes sociales, el enfoque del gobierno de Javier Milei sobre estos sectores. “Vinimos a mejorar lo que otros destruyeron y a dar respuestas reales a necesidades urgentes. En discapacidad, el relato no va más: es tiempo de hechos, de gestión y de reparación”.

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